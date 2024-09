- A ativista ambientalista Greta Thunberg foi presa em Copenhague.

Em Copenhague, capital da Dinamarca, a ativista sueca do meio ambiente Greta Thunberg foi detida durante um ato de solidariedade com a Palestina. Imagens de publicações como "Politiken" e "Ekstra Bladet", além de um clipe dos organizadores do evento no Instagram, mostram Thunberg, de 21 anos, sendo escoltada para fora de um edifício universitário pelas autoridades, usando um keffiyeh palestino. Seus colegas manifestantes expressaram seu apoio com gritos de "Você não está sozinha!".

A polícia de Copenhague confirmou a detenção de seis pessoas, mas não especificou se Thunberg estava entre elas. Os detidos foram acusados de invasão, como informado no fórum online X.

Thunberg mesma postou clipes do protesto fora de um edifício administrativo da Universidade de Copenhague (KU) em sua conta no Instagram. Ela explicou que o protesto surgiu devido ao fracasso da universidade em atender às demandas, incluindo um boicote acadêmico institucional envolvendo o cessar da cooperação com universidades israelenses, devido ao conflito em Gaza.

O grupo de defesa Estudantes contra a Ocupação vem pressionando a universidade a adotar essa posição há algum tempo. Os edifícios administrativos e museológicos da instituição de ensino estão localizados no coração de Copenhague, perto da Grande Sinagoga da cidade.

Com influência crescente através das redes sociais, Greta Thunberg tem sido vocal sobre as adversidades enfrentadas pelo povo palestino na Faixa de Gaza desde o início da guerra em outubro de 2023. Suas detenções anteriores foram principalmente devido a protestos contra a mudança climática. Em maio, Thunberg também foi expulsa pela polícia durante um protesto contra a participação de Israel no Eurovision Song Contest no sul da Suécia.

