A atividade dos vírus respiratórios é elevada e está a aumentar nos Estados Unidos, segundo dados do CDC

Dezenas de milhares de pessoas têm sido internadas em hospitais por doenças respiratórias todas as semanas durante esta época. Durante a semana que terminou a 23 de dezembro, foram internados mais de 29.000 pacientes com Covid-19, cerca de 15.000 com gripe e outros milhares com vírus sincicial respiratório, ou RSV, de acordo com dados dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA.

A nível nacional, os níveis de Covid-19 nas águas residuais, uma das principais medidas de transmissão viral, são muito elevados - mais elevados do que eram nesta altura do ano passado em todas as regiões, mostram os dados do CDC. As visitas semanais aos serviços de urgência aumentaram 12% e as hospitalizações subiram cerca de 17% na semana mais recente.

E, embora a Covid-19 continue a ser a principal causa de hospitalizações por vírus respiratórios, a atividade gripal está a aumentar rapidamente. O CDC estima que houve mais de 7 milhões de doenças, 73.000 hospitalizações e 4.500 mortes relacionadas com a gripe nesta temporada, e vários indicadores são elevados e estão a aumentar.

A atividade do RSV está a mostrar sinais de abrandamento em algumas partes dos EUA, mas muitas medidas, incluindo as taxas de hospitalização, permanecem elevadas. Em geral, as crianças pequenas e os adultos mais velhos são os mais afectados.

"É uma onda de agentes patogénicos respiratórios de inverno, especialmente vírus respiratórios. Portanto, é a Covid, é a gripe, e não podemos diminuir a importância do RSV", disse o Dr. Peter Hotez, reitor da Escola Nacional de Medicina Tropical do Baylor College of Medicine. "Portanto, é uma ameaça tripla e, sem dúvida, uma quarta ameaça, porque também temos pneumonia pneumocócica, que complica muitas dessas infecções por vírus".

A atividade dos vírus respiratórios tem vindo a aumentar há semanas. Agora, a atividade gripal é elevada ou muito elevada em dois terços dos Estados Unidos, incluindo a Califórnia, a cidade de Nova Iorque e Washington, bem como em todo o Sul e Nordeste, de acordo com o CDC.

"Lembrem-se de que todos estes números são anteriores à altura em que as pessoas se juntaram para as férias", disse Hotez. "Portanto, não fique desapontado ou surpreso por vermos um aumento maior à medida que entramos em janeiro."

As vacinas podem ajudar a prevenir doenças graves e a morte, mas a sua utilização continua a ser baixa nesta época - apesar de uma estreia histórica, com vacinas disponíveis para proteger contra cada um dos três principais vírus. Apenas 19% dos adultos e 8% das crianças tomaram a vacina mais recente contra a Covid-19 e 17% dos adultos com 60 anos ou mais tomaram a nova vacina contra o RSV, segundo dados do CDC. Menos de metade dos adultos e das crianças tomaram a vacina contra a gripe esta época.

"Infelizmente, enquanto população, subutilizámos as vacinas contra a gripe e as vacinas actualizadas contra a Covid", afirmou o Dr. William Schaffner, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Vanderbilt. "Mas não é tarde demais para se vacinar, porque esses vírus ainda vão existir por um tempo.

De acordo com o CDC, a capacidade de camas hospitalares permanece "estável" a nível nacional, incluindo nas unidades de cuidados intensivos. Mas com níveis elevados de vírus respiratórios, os hospitais de pelo menos cinco estados estão a voltar a exigir máscaras.

O porta-voz do Mass General Brigham, Timothy Sullivan, afirmou que, a partir de terça-feira, o pessoal de saúde que interage diretamente com os doentes terá de usar máscaras e que os doentes e os visitantes serão "fortemente encorajados a usar uma máscara emitida pelo estabelecimento".

No Wisconsin, a UW Health e a UnityPoint Health - Meriter expandiram as políticas de máscara para abranger mais pessoas. A UW exige que todos os funcionários, pacientes e visitantes usem uma máscara para interações com pacientes em ambientes clínicos, incluindo áreas de espera e salas de exame.

A UnityPoint Health - Meriter afirma que as máscaras continuam a ser exigidas aos membros da equipa e aos visitantes nos quartos dos doentes.

Bellevue, um hospital público da cidade de Nova Iorque, afirmou nas redes sociais, na semana passada, que tinha restabelecido a sua política de uso obrigatório de máscaras devido a um aumento das doenças respiratórias.

Na Pensilvânia, o Centro Médico da Universidade de Pittsburgh exige que todos usem uma máscara quando entram ou entram no hospital desde 20 de dezembro. As políticas de utilização de máscaras em todo o sistema foram ajustadas para "fazer face ao aumento dos casos de vírus respiratórios", mas poderão ser alteradas quando se verificar uma "diminuição acentuada dos casos de saúde respiratória", segundo o sistema de saúde.

Uma ordem publicada na semana passada pelo responsável pela saúde do condado de Los Angeles exige que todo o pessoal de saúde e visitantes se mascarem enquanto estiverem em contacto com os doentes ou nas áreas de prestação de cuidados aos doentes, com base na categorização do CDC dos níveis de admissão hospitalar por Covid-19.

Durante a semana que terminou a 23 de dezembro, mais de 230 condados dos EUA foram considerados como tendo níveis "elevados" de internamentos hospitalares por Covid-19, definidos pelo CDC em pelo menos 20 novos internamentos hospitalares por cada 100 000 pessoas. Quase mil outros condados, cerca de um terço do país, têm níveis "médios" de internamento hospitalar por Covid-19, com pelo menos 10 internamentos por cada 100.000 pessoas.

As vacinas e as máscaras podem ajudar a reduzir o risco de doença grave antes de se ficar doente, mas também existem tratamentos disponíveis para ajudar a evitar que as pessoas fiquem muito doentes se forem infectadas.

Os tratamentos antivirais para a Covid-19, como o Paxlovid, e para a gripe, como o Tamiflu, podem ser especialmente úteis para pessoas com maior probabilidade de ficarem muito doentes, incluindo pessoas com 50 anos ou mais e pessoas com determinadas doenças subjacentes, como um sistema imunitário enfraquecido, doenças cardíacas, obesidade, diabetes ou doença pulmonar crónica.

"Se mais pessoas com maior risco de doença grave receberem tratamento atempado, salvaremos vidas", afirmou o CDC numa publicação recente no seu blogue. Mas "não há pessoas suficientes a tomá-los".

A atividade sazonal dos vírus respiratórios pode ser difícil de prever, mas as previsões dos CDC sugerem que as taxas de hospitalização continuarão em níveis elevados durante semanas e que esta época, em geral, resultará provavelmente num número de hospitalizações semelhante ao da época passada.

"Uma das formas de nos ajudar a entrar num ano novo feliz é estarmos tão protegidos quanto possível contra estes vírus", afirmou Schaffner.

"É claro que continuo a recomendar a vacinação, o uso prudente da máscara por pessoas de alto risco e, se ficar doente, não vá trabalhar e espalhe mais o vírus. Contacte o seu prestador de cuidados de saúde, porque poderá ter disponível algum tratamento que o deixará mais saudável mais cedo."

Fonte: edition.cnn.com