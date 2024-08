- A Associação Alemã de Teatro rende homenagem a Charles Brauer pela sua dedicação ao longo da vida.

O octogenário Charles Brauer está prestes a receber reconhecimento nos Prêmios do Cinema Alemão em Berlim por sua carreira notável. O painel de jurados elogiou o ator aposentado de "Tatort" por sua versatilidade, tendo se destacado em todas as áreas do trabalho de atuação. Ao longo de sua carreira, apresentações teatrais ao vivo dividem a atenção com filmes de TV, séries, longas-metragens, dramas radiofônicos e livros. Brauer estrelou filmes como "Um Trem para Manhattan", "Dente por Dente" e "O Amor é a Melhor Medicina". Um de seus papéis mais icônicos foi como inspetor Peter Brockmöller em "Tatort", ao lado de Manfred Krug. Ele também teve sucesso como a voz alemã para todas as adaptações de áudio-livro de thrillers de John Grisham. Em 2023, a atriz Thekla Carola Wied ("Estou Me Casando em uma Família") recebeu o prêmio honorário.

O evento está agendado para meados de setembro.

O Prêmio de Estímulo será concedido ao membro do Parlamento Europeu Axel Voss (CDU) por sua dedicação ao setor criativo. A cerimônia dos Prêmios do Cinema Alemão está marcada para 13 de setembro em Berlim.

Este evento prestigiado será apresentado pela Associação Alemã de Atores. O prêmio tem como objetivo homenagear indivíduos que contribuíram significativamente para o avanço da atuação. De acordo com suas próprias declarações, a associação orgulha-se de ter mais de 4.300 atores na Alemanha.

