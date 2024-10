A aquisição da X Corporation por Elon Musk é avaliada quase 80% menos, de acordo com a avaliação da Fidelity.

Após Elon Musk gastar $44 bilhões em uma aquisição privada em outubro de 2022, X deixou de ser negociado publicamente.

Apesar disso, a Fidelity revela seu valor percebido das ações de X, tornando essas estimativas um ponto focal significativo ao monitorar a saúde geral da empresa.

No final de agosto, essas ações foram avaliadas em apenas $4,2 milhões, de acordo com o último registro do Fidelity Blue Chip Growth Fund.

Essa nova estimativa indica uma queda de 24% em relação à sua avaliação de julho. Além disso, mostra uma queda alarmante de 79% em relação à avaliação de $19,66 milhões em outubro de 2022, quando Musk adquiriu o Twitter.

A Fidelity agora estima o valor de X em apenas $9,4 bilhões - muito longe do preço de aquisição de Musk. No entanto, outros investidores podem avaliar X de forma diferente.

Analistas atribuem a queda na estimativa da Fidelity à diminuição da receita publicitária de X, já que a empresa não revela mais suas métricas financeiras trimestrais.

A Fidelity se recusou a comentar sobre empresas individuais.

X não respondeu a um pedido de comentário.

Desafios publicitários para X

Dan Ives, diretor gerente e analista de ações sênior da Wedbush Securities, afirmou que "Musk claramente pagou demais por esse ativo". Ele acredita que, no momento da compra, o Twitter tinha um valor real de cerca de $30 bilhões, caindo para cerca de $15 bilhões atualmente. Ives nota que, embora o engajamento de X permaneça forte, a pressão publicitária persiste.

Durante o mandato de Musk, alguns anunciantes expressaram preocupação com o conteúdo da plataforma que desejam se dissociar de suas marcas.

Uma pesquisa recente da Kantar indicou que 26% dos marqueteiros planejam reduzir seus gastos com X no próximo ano, marcando a maior retirada de qualquer grande plataforma global de anúncios. Apenas 4% dos anunciantes acreditam que os anúncios do X proporcionam segurança da marca, em contraste com 39% no Google.

Em novembro, Musk enfrentou uma reação de marcas após endossar uma teoria conspiratória antissemita popularizada por supremacistas brancos. Em seguida, ele se desculpou pelo que chamou de "pior tuíte já feito", mas, durante esse pedido de desculpas, ele insultou publicamente os anunciantes que estavam saindo.

Apesar dessas controvérsias, X continua sendo um jogador significativo no cenário das redes sociais sob a propriedade de Musk.

A empresa relatou ter 570 milhões de usuários ativos mensais no segundo trimestre, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

No entanto, a empresa de pesquisa Similarweb encontrou uma queda no engajamento do X nos Estados Unidos, relatando uma redução de quase 11% em agosto em comparação com o ano anterior e uma queda de 20% em relação a outubro de 2022.

A Similarweb também observou que o tráfego da web do X nos EUA em agosto foi menor do que o do Twitter antes da aquisição de Musk, embora países externos tenham apresentado números mais fortes.

Gene Munster, sócio-gestor da Deepwater Asset Management, questiona a estimativa alarm

Leia também: