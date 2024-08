- A apresentação em Glastonbury foi cancelada pelo grupo.

Oasis Agita o Cenário Musical com Anúncio de Turnê e Reunião em 27 de Agosto

Boatos tomaram conta do universo da música quando Oasis anunciou sua reunião e agenda de turnês em 27 de agosto. Muitos fãs notaram que sua primeira parada de turnê foi apenas cinco dias antes do lendário Festival de Glastonbury, o que alimentou especulações de que eles também poderiam se apresentar lá. No entanto, a banda recentemente colocou um ponto final nisso.

Oasis Não Se Apresentará no Glastonbury em 2025

Em seu canal oficial X, onde suas datas de turnê também foram reveladas no dia seguinte (28 de agosto), uma esclarecimento foi feito à tarde. "Contrário às suposições da mídia, Oasis não estará se apresentando no Glastonbury 2025 ou em qualquer outro festival no próximo ano", revelou. A única chance de testemunhar a banda ao vivo é através da Oasis Live '25 World Tour.

Atualmente, a agenda de turnês do Oasis consiste em 14 apresentações no Reino Unido e na Irlanda. Isso inclui quatro shows em julho no Heaton Park, Manchester, e quatro concertos no Wembley Stadium de Londres no final de julho e início de agosto.

De acordo com "The Sun", há mais concertos planejados, com o guitarrista Bonehead (59) também se juntando à turnê. Vale destacar que Oasis já headlinou o Festival de Glastonbury duas vezes - em 1995 e 2004. Tanto Liam quanto Noel Gallagher também se apresentaram lá em suas carreiras solo, com Liam se apresentando com sua antiga banda Beady Eye e Noel aparecendo com os High Flying Birds recentemente em 2022.

A aguardada Oasis Live '25 World Tour incluirá 14 apresentações no Reino Unido e na Irlanda, com paradas no Heaton Park e no Wembley Stadium. Os fãs que esperam ver Bonehead, que se juntou à turnê, devem ficar de olho nos anúncios de concertos adicionais.

