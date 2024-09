A Apple efetivamente anula a rivalidade no domínio dos fones de ouvido.

Com Apple AirPods 4, a empresa introduziu fones de ouvido que atendem a várias necessidades. Esses fones sem fio de Bluetooth se saem bem em testes práticos, destacando-se pela excelente qualidade de áudio. A versão com ANC oferece uma impressionante redução de ruído e um modo de transparência de ponta.

Após uma pausa de três anos, a Apple lançou uma variante redesenhada de quarta geração, disponível em duas opções: ANC por cerca de 200 euros e uma opção sem ANC por cerca de 150 euros. Isso significa que os usuários do iPhone têm pouca razão para procurar produtos concorrentes para fones sem fio.

Ajuste Avançado, Estojo de Carga Compacto

A Apple fez pequenas alterações nas contornas dos AirPods agora mais finos, tornando-os mais confortáveis de usar. A mudança pode passar despercebida, já que as versões anteriores eram quase imperceptíveis, mas agora eles parecem caber com segurança, mesmo durante movimentos vigorosos.

O tamanho do estojo de carga também foi reduzido, cabendo facilmente no bolso da frente da calça jeans. Uma mudança sutil porém significativa é a LED oculta, visível apenas quando acesa, que substitui o botão de Bluetooth na parte de trás do estojo. Para emparelhar um dispositivo não reconhecido, basta dar dois toques na LED quando a tampa estiver aberta.

Assim como os Pro, o estojo dos AirPods 4 agora possui uma porta USB-C. A versão com ANC pode ser carregada inducivamente, por exemplo, usando um suporte para Apple Watch. Além disso, apenas o estojo com ANC emitirá um som quando encontrado via "Encontrar Meu". Tanto o estojo quanto os fones são resistentes a poeira e água (IP54). O antecessor (IPX4) exigia mais cuidado.

Som Excepcional

Os AirPods melhoraram significativamente a qualidade do som com a quarta geração. Para fones sem fio sem pontas de silicone selantes, eles entregam um baixo poderoso que não é exagerado. O médio é bem definido e amplo. Os agudos claros completam a imagem sonora altamente bem-sucedida e agradavelmente aberta. Agora, os AirPods 4 são os porta-estandarte da classe de fones sem fio abertos.

O palco já é amplo nas configurações padrão, mas agora você também pode ativar o Áudio Espacial, como nos AirPods Pro. Isso amplia o conteúdo estéreo com uma maior espacialidade, mas os novos fones são especialmente agradáveis ao ouvir filmes ou música com Dolby Atmos (Áudio 3D). Ao assistir a vídeos, é recomendável ativar o rastreamento de cabeça, que mantém o som fixo mesmo quando você vira a cabeça.

O novo chip H2 da Apple também permite movimentos de cabeça, permitindo aceitar ou rejeitar chamadas respondendo a solicitações de Siri com um aceno de cabeça.

Redução de Ruído Surpreendentemente Eficaz

A versão com ANC dos AirPods 4 oferece uma redução de ruído surpreendentemente eficaz. Embora não chegue ao nível dos fones de ouvido Pro da Apple, ela reduz efetivamente o ruído consistente de baixa frequência em trens, aviões ou ruas movimentadas. O efeito não prejudica o som. Atualmente, nenhum outro fone sem fio aberto nesta classe pode igualar isso. O zumbido típico do ANC também é mínimo.

Quase nenhum ruído é audível no excelente modo de transparência. Ele soa tão natural que você se sente como se não estivesse usando fones de ouvido. Nesta categoria, os AirPods 4 (ANC) são inigualáveis.

Você troca entre os modos pressionando o cabo dos AirPods por um tempo mais longo no esquerdo ou no direito. Você também pode optar por um modo adaptativo, onde os fones ajustam automaticamente o ANC e o modo de transparência com base no ruído ambiente. Isso funcionou bem nos testes, mas na vida cotidiana, este modo é menos prático com fones abertos. Mais prático é o recurso de reconhecimento de conversa, que reduz o volume da reprodução de forma confiável ao iniciar uma conversa.

Falta de Controle de Volume, Vida Útil da Bateria Aceitável

O controle com um, dois ou três toques geralmente é fácil de entender, mas tem uma desvantagem: você não pode ajustar o volume passando os cabos dos fones como com os AirPods Pro. Você ainda precisa pegar seu iPhone ou recorrer à Siri.

Outra desvantagem menor é a vida útil da bateria. Um máximo de quatro horas com ANC e cinco horas sem ele são aceitáveis, mas outros fones sem fio oferecem uma vida útil da bateria significativamente maior. Com as reservas de bateria do estojo, você pode atingir até 20 ou 30 horas no total. Os AirPods vazios ainda podem durar quase uma hora depois de apenas cinco minutos no estojo.

Outros fones sem fio no mercado podem oferecer uma vida útil da bateria mais longa, mas para aqueles que valorizam outras características acima da duração da bateria, os AirPods 4 ainda são uma opção atraente.

