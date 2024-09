A aparição de Taylor Swift nos VMAs mostrou uma saída ousada, com uma roupa inspirada em tartan, divergindo de sua assinatura típica de moda.

O vibrante xadrez lembrou um ícone popular dos anos 90: o elegante blazer e saia plissada da Dolce & Gabbana, famosa por ser usada pela personagem Cher Horowitz, do filme "Clueless" (interpretada por Alicia Silverstone em 1995). Interessantemente, a Dior já prestou homenagem a esse clássico figurino antes. Em 2022, Natalie Portman usou uma versão semelhante para uma fantasia de Halloween, enquanto a integrante do Blackpink, Jisoo, desfilou com uma versão durante o desfile de outono-inverno 2022 da Dior em Paris.

No entanto, a versão de Taylor Swift, com seus toques rebeldes como fivelas pretas, gola e frente ajustada com zíper, foi a mais subversiva. Ela finalizou o look com shorts de veludo, botas até o joelho e luvas, tudo lembrando a coleção Cruise 2025 da Dior, inspirada nas tradições artesanais escocesas e na Rainha Maria, da Escócia. Como as notas do fundador da Dior, Christian Dior, mencionam, o xadrez é "o único tecido chique que resiste às modas". Na passarela, modelos exibiram peças de xadrez gótico, desfilando pelos grandiosos jardins do Castelo de Drummond em Perthshire, na Escócia.

A aparição de Swift na noite de quarta-feira foi uma significativa mudança de seu estilo habitual no tapete vermelho. A sensação global é conhecida por seu uso liberal de cristais, diamantes e lantejoulas, geralmente ficando em silhuetas clássicas e vestidos glamourosos. Até mesmo seu característico batom vermelho foi substituído por uma dramática sombra preta.

O triunfo de Swift nos Video Music Awards foi notável, já que ela levou para casa sete dos troféus "Moon Person" do evento, incluindo o prêmio cobiçado de Video of the Year por "Fortnight" com Post Malone. Eles também ganharam o prêmio de Melhor Colaboração, e Swift usou seu discurso de aceitação para homenagear as memórias daqueles afetados pelos ataques de 11 de setembro.

"Estive apenas pensando no que aconteceu há 23 anos, em todos que perderam alguém querido e em todos que perdemos", disse ela no palco. Sua presença nos VMAs veio um dia depois de ela endossar Kamala Harris para a presidência dos EUA, um movimento que gerou manchetes em todo o mundo.

Leah Dolan contribuiu para esta reportagem.

