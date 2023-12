A antiga jogadora de basquetebol Tiffany Jackson morre de cancro da mama aos 37 anos, segundo a universidade

Jody Conradt, que treinou Jackson no Texas entre 2003 e 2007, prestou homenagem no comunicado da universidade: "A Tiffany teve uma grande carreira e foi uma jogadora de impacto.

"Era reconhecida pelo seu jogo completo e pelo facto de ter uma enorme mobilidade e poder jogar em várias posições. Era adorada pelos colegas de equipa e partilhamos a tristeza do seu falecimento".

O atual treinador principal dos Longhorns, Vic Schaefer, também foi citado no comunicado, dizendo: "Estamos profundamente tristes com a notícia do falecimento de Tiffany Jackson, uma das melhores jogadoras da história do basquetebol feminino do Texas.

"Desde os seus dias como jogadora da DFW Elite até aos seus dias como jogadora da Universidade do Texas, Tiffany significou muito para tantas pessoas neste grande estado do Texas. Muitos sentirão a falta dela. As nossas mais profundas condolências vão para a sua família".

A atual jogadora do Los Angeles Sparks e primeira escolha geral de 2014, Chiney Ogwumike, partilhou as suas condolências num post no Twitter, referindo o impacto que Jackson teve na sua carreira.

"Um dos primeiros jogos de basquetebol universitário a que eu e as minhas irmãs fomos foi na Universidade do Texas... e Tiffany Jackson inspirou imediatamente todos", disse Ogwumike.

"Que a sua alma descanse em paz, enviando amor à sua família".

Jackson foi três vezes All-American durante seus quatro anos com os Longhorns e a quinta escolha geral no draft de 2007 da Associação Nacional de Basquetebol Feminino (WNBA).

A nativa do Texas passou nove temporadas na WNBA entre 2007 e 2018 em três franquias: o New York Liberty, o antigo Tulsa Shock e o Los Angeles Sparks, onde se aposentou em maio de 2018.

Jackson foi diagnosticada pela primeira vez com cancro da mama na fase três em setembro de 2015, quando era membro do Shock. Foi submetida a um tratamento bem sucedido e regressou à ação profissional em Israel antes de assinar com os Sparks em fevereiro de 2017, culminando um regresso notável.

Jackson foi anunciada como treinadora principal da equipa de basquetebol feminino do Wiley College em abril de 2022, depois de ter passado quatro anos como assistente no programa do Texas.

