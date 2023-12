Destaques da história

A antiga casa de Rory McIlroy pode ser sua - por 320.000 dólares

A casa de infância de Rory McIlroy está à venda

A casa tem um putting green e um driving range

McIlroy vive numa residência de 9,5 milhões de dólares na Florida

O número 6 do mundo está a fazer uma pausa devido a uma lesão nas costelas

A casa de infância de Rory McIlroy, quatro vezes vencedor de grandes prémios, está à venda e uma rápida vista de olhos nos detalhes da venda da propriedade pode ajudar a explicar porque é que McIlroy tem sido um golfista tão bem sucedido.

A casa geminada de quatro quartos em Holywood, na Irlanda do Norte - a cidade onde McIlroy nasceu - tem um mini-campo de golfe no jardim e um campo de condução eletrónico na garagem.

A propriedade fica a apenas 20 minutos a pé do clube de golfe de Holywood, onde McIlroy aperfeiçoou as habilidades que até agora renderam quatro campeonatos principais e 95 semanas no topo do ranking mundial de golfe.

John Minnis, o agente imobiliário que vende a propriedade, confirmou à CNN Sport que os McIlroys não são os actuais vendedores.

"Esta foi a casa onde [Rory] foi criado", disse Minnis ao Belfast Telegraph.

"Se você viu as fotos dele batendo em uma máquina de lavar, essa era a casa".

McIlroy foi listado pela Forbes como o sexto desportista mais bem pago do mundo em 2017 - certamente o golfista que mais ganhou - acumulando cerca de 50 milhões de dólares em prémios monetários e patrocínios.

Os seus ganhos em 2017 permitir-lhe-iam comprar a sua antiga casa em Holywood 156 vezes.

Não que o jogador de 28 anos, que assinou dois contratos de 100 milhões de dólares com a Nike e a Taylormade no início deste ano, esteja provavelmente a contemplar a ideia de reduzir o tamanho da sua atual casa em Palm Beach Gardens, na Florida.

Ele comprou a propriedade de seis quartos e nove casas de banho por 9,5 milhões de dólares em 2012. É a antiga casa de Ernie Els, quatro vezes vencedor de grandes prémios.

Tal como a antiga casa de McIlroy em Holywood, tem um putting green no jardim, mas - com mais de 15.000 pés quadrados - esta também possui um ginásio, um bar submerso, uma banheira de hidromassagem e até um local para atracar um iate privado.

É provável que McIlroy passe muito tempo a recuperar na Florida durante as próximas semanas. Está a fazer uma pausa de três meses no golfe para recuperar de uma lesão nas costelas que o tem atormentado durante toda a época. Alegadamente, lesionou a costela ao testar o novo equipamento em dezembro.

Não ganhou nenhum torneio em 2017 e está a ficar de fora da Corrida para o Dubai do European Tour pela primeira vez na sua carreira.

Já passaram três anos desde a última vez que McIlroy ganhou um Major, mas prometeu recuperar o seu corpo e começar bem a época de 2018.

Algum tempo no seu putting green privado e no seu ginásio irá certamente ajudar.

