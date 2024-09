- A Antártida está atualmente a sofrer um surto de gripe aviária, e surge a questão de como o vírus conseguiu chegar a territórios tão frios e isolados.

Até recentemente, acreditava-se que a Antártida estava livre da última cepa de gripe aviária: embora vírus da gripe estivessem presentes na região, não era a cepa prejudicial H5N1 que surgiu em 2020. Esta variante causou estragos em leões-marinhos e elefantes-marinhos na América do Sul, gerando preocupação entre os agricultores de laticínios nos EUA devido a vacas infectadas, e levando à morte de milhões de aves de criação e selvagens na Ásia, Europa e América. Especialistas prenderam a respiração à espera de notícias do Polo Sul.

Essas notícias chegaram em fevereiro de 2024: pesquisadores argentinos detectaram o vírus na Península Antártica, lar do Skua-browne, uma grande ave de rapina conhecida por sua voracidade, até mesmo em relação a filhotes de pinguins. Desde então, cientistas relataram numerosos casos de aves mortas ou doentes, coletando amostras para análise. Em março, uma expedição de pesquisa internacional descobriu dezenas de Skuas mortos na Ilha do Bico. O vírus H5N1, cujo nome completo é "H5N1 HPAIV (influenza aviária altamente patogênica) do clado 2.3.4.4b", foi encontrado em 10 carcaças de Skua.

A gripe aviária poderia ser disseminada por gaivotas

Dado que os Skuas se alimentam não apenas de peixe, mas também de filhotes de pinguins e realizam saques em colônias de reprodução, os cientistas agora temem que as gaivotas também possam levar o vírus da gripe para as vastas e densamente povoadas colônias de pinguins. Na Ilha Heroína, na ponta norte da Península Antártica, o vírus parece já ter afetado pinguins: especialistas encontraram 532 pinguins de Adélia mortos na primavera. Tanto filhotes quanto adultos pareceram morrer rapidamente. Com um grande número de carcaças de pinguins em outras ilhas, os pesquisadores estimam que milhares possam ter morrido. Embora os estudos estejam em andamento, eles consideram provável que a nova cepa agressiva de gripe aviária seja responsável por essas mortes.

Era incerto como o vírus agressivo chegou à Antártida. Um novo estudo publicado na revista científica Nature Communications agora rastreou o caminho da doença. Entre a América do Sul e a Antártida, os pesquisadores tomaram amostras de animais doentes, coletaram tecidos de carcaças e procuraram material genético da gripe aviária nas amostras já em 2022.

O vírus da gripe aviária parece ter tomado duas rotas diferentes

Independentemente, uma segunda rota foi confirmada pela qual o vírus chegou à Antártida: nas Ilhas Malvinas, o H5N1 foi detectado em gaivotas-prateadas e albatrozes-de-brow. No final, os pesquisadores identificaram oito espécies infectadas de aves selvagens e focas dos dois grupos de ilhas. O vírus pareceu particularmente letal para elefantes-marinhos do sul, lobos-marinhos-antárticos e Skuas-browne.

A árvore genealógica do vírus também foi estudada

Os pesquisadores descobriram que todos os vírus tinham origem na América do Sul. É provável que os patógenos tenham sido introduzidos na Antártida por aves migratórias ou outras aves marinhas de longo alcance, usando ilhas remotas como "pontos de apoio" no oceano.

H5N1 representa uma ameaça para grandes colônias de pinguins

Para a Antártida, especialmente suas grandes colônias de pinguins, a chegada do H5N1 pode ser desastrosa: cinco das 18 espécies de pinguins do mundo habitam a terra, plataformas de gelo e ilhas da Antártida - incluindo o Pinguim-imperador e os menores Pinguim-de-gentoo, Pinguim-de-cabeça-preta, Pinguim-crestado e Pinguim-de-Adélia. Nenhuma dessas espécies é considerada imune à nova cepa de H5N1, levando alguns biólogos a temer que colônias inteiras possam morrer ou perder uma temporada de reprodução inteira.

Muitos pinguins já estão sob pressão, de acordo com o veterinário Horst Bornemann. Ele trabalha para a seção de pesquisa de Ecologia Bentônica do Instituto Alfred Wegener em Bremerhaven e avaliou o novo estudo como um especialista independente para o Centro de Mídia Científica Alemão em Colônia: "A mudança climática já levou a mudanças nas populações de espécies individuais de pinguins, como Adélia, Chinstrap e Pinguim-de-gentoo, devido às mudanças na rede alimentar". Deslocamentos nas populações de Pinguins-imperadores também são observados ao longo das prateleiras continentais no Oceano Austral, com áreas de relevância ecológica especial deslocando-se cada vez mais para o sul devido à mudança climática. Os locais de reprodução e descanso de pinguins vêm encolhendo há anos.

Até agora, os cientistas têm uma capacidade limitada de deter a avanço do vírus em direção ao Polo Sul: "O vírus H5N1 HPAI provavelmente continuará a se espalhar na vida selvagem da Antártida e pode infectar as 48 espécies de aves e 26 espécies de mamíferos marinhos que vivem nesta região", diz Thijs Kuiken, professor de patologia comparativa na Universidade Erasmus de Roterdã e não envolvido no estudo britânico.

Autoridades na Austrália também se preparam para o vírus

Além dos pinguins de Adélia, petréis-brancos e albatrozes-viajantes infectados também foram encontrados. E a Antártida provavelmente não será o último destino do novo vírus da gripe: "Na Austrália e na Nova Zelândia, as autoridades estão se preparando para a introdução do vírus HPAI H5N1, seja da Antártida ou da Ásia, realizando simulações e vacinando espécies de aves selvagens ameaçadas contra o vírus", diz Thijs Kuiken.

É altamente improvável que uma vacinação em massa de pinguins selvagens ocorra no momento. O dano potencial seria significativo se esses animais tímidos decidissem se dispersar em pânico ao ver os cientistas e suas agulhas.

