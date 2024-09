"A Análise" revela uma detecção de cancro da mama

Na década de 80, Elle Macpherson, vinda da Austrália, ficou famosa como "The Body". Agora, aos 60 anos, ela revelou uma batalha pessoal que enfrentou alguns anos atrás: um diagnóstico de câncer de mama. Em uma entrevista à "Australian Women's Weekly", ela descreveu a experiência como uma mistura de choque, incerteza e desânimo.

Após a remoção de um pequeno tumor no seio, um profissional de saúde lhe deu a notícia. Foi diagnosticado como "câncer de mama positivo para HER2, receptivo aos estrogênios, intraductal". Os médicos sugeriram um tratamento que incluía mastectomia e quimioterapia.

Apesar da necessidade urgente de ação e das preocupações de alguns de sua família, Elle optou por um caminho diferente. Ela explicou: "Estava determinada a encontrar uma abordagem que fizesse sentido para mim". Ela optou por não fazer quimioterapia e medicamentos, abraçando um método holístico de cura. "O ato de rejeitar os procedimentos médicos padrão foi a tarefa mais desafiadora que já enfrentei. As pessoas pensaram que eu estava louca", ela admitiu.

Atualmente, ela está em "remissão clínica", como ela mesma disse, referindo-se a isso como "saúde excepcional". Seu perfil de saúde, verificado por vários testes, exames e imagens, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente e mentalmente, é um testemunho de sua abordagem. Ela enfatizou: "Cada jornada é única; não há uma resposta para todos. Havia apenas um caminho que fazia sentido para mim".

A Reação dos Garotos

Os filhos de Elle, Flynn (26) e Cy (21), junto com seu ex-parceiro, o executivo francês Arpad Busson, reagiram de maneira diferente à sua decisão de tratamento do câncer. Flynn, o mais velho dos dois, foi inicialmente cético, expressando forte discordância. "Apesar de suas reservas, Flynn continua sendo meu apoio inabalável", explicou Elle.

Busson, pai de seus filhos, também expressou reservas sobre a rota de terapia alternativa, de acordo com as revelações de Elle. No entanto, ele lhe escreveu uma carta de apoio durante esse período. O casal compartilhou um relacionamento de uma década, a partir da metade dos anos 90, mas eles se separaram em 2005.

A Austrália deu as boas-vindas a Elle Macpherson em 1964, onde ela se tornou famosa como um top model nos anos 80. No ano passado, ela apareceu no set de "Germany's next Topmodel" como juíza convidada.

