- A "análise económica" indica os riscos potenciais associados às intervenções governamentais através de apoio financeiro

A analista financeira Veronika Grimm, membro do comitê consultivo do governo alemão, aconselha contra a intervenção do governo para salvar sites em dificuldades, levando em conta a situação da Volkswagen. "O estado precisa manter distância", disse ao 'Rheinische Post'. "Fechamentos podem de fato ocorrer. A indústria automobilística está passando por uma transformação significativa".

Apesar de reconhecer que o estado tem um papel em facilitar essa transformação, ela acredita que salvar diretamente o setor automobilístico não é a abordagem adequada.

Na segunda-feira, a maior montadora da Europa, a Volkswagen, revelou potenciais fechamentos de fábricas e demissões como parte de uma iniciativa de redução de custos para sua marca principal, VW, que estavam anteriormente fora da mesa. A empresa está considerando quebrar o contrato de segurança de empregos que tem sido válido desde 1994. Esse acordo havia proibido cortes de empregos até 2029. O conselho de trabalhadores e os sindicatos sinalizaram forte oposição a essas mudanças.

Apesar de seu conselho contra a intervenção do governo, uma tentativa de resgate pelo estado poderia ser iniciada se a situação da Volkswagen piorar significativamente, ameaçando todo o setor automobilístico. No entanto, Veronika Grimm continua a defender uma abordagem de não intervenção.

