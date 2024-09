- A análise das actividades ilegais de acampamento: o perigo de incêndio florestal aumentou significativamente

Após cerca de 1.500 acampados não autorizados deixarem a região do Harz, as Florestas Estatais da Baixa Saxônia realizaram uma avaliação. O porta-voz Michael Rudolph declarou durante um passeio pelo local que o risco de incêndio era grave. Ele acrescentou que o acampamento é proibido na área de conservação, alterando habitats e ecossistemas naturais no processo. Resíduos como matéria biodegradável e fezes humanas foram enterrados na floresta, deixando o meio ambiente em pior estado do que prometido, de acordo com Rudolph. A recuperação é estimada em 1 a 1,5 ano, enquanto a restauração dos nutrientes pode demorar mais.

O distrito de Göttingen relatou que os acampados não deixaram lixo para trás. Embora fossem visíveis os restos de fogueiras, trilhas e locais nivelados onde as tendas haviam estado, um porta-voz revelou isso na segunda-feira. A quantidade de nitrato no solo aumentou devido à relaxação do ecossistema da floresta.

O Porta-voz da Floresta: Animais Voltam Mais Rápido

"Os animais voltarão aqui mais rápido", comentou o Porta-voz da Floresta. "Para eles, isso foi uma zona de quatro semanas fora dos limites. Uma vez restaurada a paz, a natureza também curará suas feridas."

Como programado, o acampamento da Família Arco-Íris chegou ao fim em 3 de setembro. Em alguns momentos, mais de 1.500 visitantes de 63 países participaram. Os acampados haviam prometido deixar o local mais limpo do que o encontraram. Alguns acampados expressaram planos de ficar além da data oficial de encerramento. Na semana passada, o administrador do distrito de Goslar, Alexander Saipa (SPD), expressou reservas sobre isso.

O Recontro Representa Paz e Conexão com a Natureza

Este encontro, conhecido como "Encontro Arco-Íris", durou cerca de um mês. As tendas foram colocadas em uma seção de cerca de 200 hectares de uma área de conservação situada perto das cidades de Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. A área está sob a jurisdição de ambos os distritos de Göttingen e Goslar.

De acordo com os participantes, o acampamento representava paz e harmonia com a natureza. Os distritos impuseram um banimento de entrada na área, ocasionalmente rebocaram veículos das trilhas da floresta e apreenderam tendas.

Apesar dos esforços de alguns acampados para deixar o local mais limpo, o impacto no meio ambiente ainda foi significativo. O tempo livre gasto pelos acampados não autorizados na área de conservação resultou em habitats e ecossistemas naturais alterados. Com a partida dos acampados, o Porta-voz da Floresta expressou esperança de que os animais rapidamente reconquistariam seus habitats e o meio ambiente se curaria.

