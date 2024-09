Após a libertação dos cativos mortos - A ampla coalizão israelense defende uma paralisação nacional.

A maior organização trabalhista de Israel, a Histadrut, propôs uma paralisação nacional na segunda-feira para apoiar os reféns restantes em Gaza. Familiares dos sequestrados e o líder político Jair Lapid instaram a realização de protestos públicos. O chanceler alemão Olaf Scholz (SPD) expressou choque ao saber da morte dos reféns.

O presidente da Histadrut, Arnon Bar David, declarou: "Chegou a hora de intervir e mexer com quem precisa ser mexido", referindo-se à administração liderada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Ele tem sido criticado por atrapalhar um acordo Hamas-Israel para a libertação de reféns com demandas repetidas. A partir das 6h da segunda-feira, "a economia israelense inteira vai parar", declarou o líder do sindicato.

Antes disso, o fórum de familiares dos reféns havia proposto uma greve geral e instado os sindicatos a participarem. O objetivo é pressionar o governo a negociar a libertação imediata dos reféns restantes, informou o fórum de familiares de reféns e pessoas desaparecidas. Lapid, o líder da oposição, apoiou suas demandas.

O ministro da Defesa, Joav Gallant, também apoiou as famílias, pedindo ao governo que "reverter" uma decisão de manter a presença militar israelense no corredor de Philadelphi. Esta área ao longo da fronteira Gaza Strip-Egipto é crucial nas negociações de cessar-fogo.

No sábado, o Exército israelense descobriu seis corpos de reféns em um túnel em Rafah, na região sul de Gaza. Cinco foram sequestrados durante o ataque da Hamas em 7 de outubro de 2021, no festival de música Nova, no sul de Israel. Uma das mulheres mortas, agora identificada, foi sequestrada em Kibbutz Beeri.

Reféns foram executados

Entre os mortos estava o cidadão israelense-americano Hersh Goldberg-Polin. Seus pais recentemente lembraram o Partido Democrata da situação de seu filho.

O Ministério da Saúde de Israel revelou os resultados preliminares de uma autópsia dos reféns na noite de domingo. Seis vítimas - homens e mulheres - foram "mortas por terroristas do Hamas a curta distância com vários tiros" cerca de 48 a 72 horas antes da autópsia, de acordo com uma porta-voz.

Fontes da Hamas relataram no domingo que o nome de Goldberg-Polin estava em uma "lista confirmada do Hamas" de reféns destinados a serem trocados por presos palestinos durante um cessar-fogo com Israel. Relatou-se que três dos mortos seriam libertados em um acordo.

Scholz responde no Twitter

Críticos culpam o primeiro-ministro israelense Netanyahu por prolongar o conflito da Faixa de Gaza por motivos políticos. Em uma ligação com os pais do refém morto da Hamas, Alexander Lobanov, no domingo, Netanyahu pediu "perdão (...), que fui incapaz de trazer Sasha de volta vivo".

Scholz twittou na plataforma online X: "Tristeza e raiva nos preenchem ao saber que seis reféns foram encontrados mortos na Faixa de Gaza". Ele continuou: "Os terroristas do Hamas são responsáveis pela morte desses homens e mulheres, um dos quais tem ligações com a Alemanha". A refém morta Carmel Gat é a cunhada do alemão-israelense Yarden Roman-Gat, libertado da captivity da Hamas em novembro.

Durante o ataque de 7 de outubro a vários sites no sul de Israel, milicianos da Hamas mataram 1205 pessoas e sequestraram 251, de acordo com os relatórios israelenses. Onze meses depois, 97 reféns ainda estão sob custódia de grupos palestinos militantes, com 33 supostamente mortos. Em resposta ao ataque da Hamas, Israel implementou operações militares extensas na Faixa de Gaza.

De acordo com a Hamas, que não pode ser verificado independentemente, mais de 40.700 pessoas morreram desde outubro. Por meses, os mediadores EUA, Qatar e Egito não conseguiram alcançar um acordo de cessar-fogo e libertação de reféns entre Israel e Hamas.

O líder do sindicato, Arnon Bar David, mencionou a necessidade de intervenção na Faixa de Gaza, especificamente referindo-se à administração sob o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O fórum de familiares dos reféns havia proposto anteriormente uma greve geral em apoio à negociação de uma libertação imediata dos reféns restantes na Faixa de Gaza.

Leia também: