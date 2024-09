A Ampel está a atrasar a aplicação da nova contribuição para a pensão diferida.

No meio de seus esforços para enfrentar a escassez de mão de obra, a administração concordou com uma recompensa pela prorrogação da aposentadoria. Infelizmente, o lançamento desta incentivo foi adiado.

De acordo com um rascunho do gabinete do Ministro Federal do Trabalho, Hubertus Heil, a recompensa pela prorrogação da aposentadoria, proposta pela coalizão do semáforo, agora começará em 1º de janeiro de 2028, um ano depois do cronograma inicial. Este adiamento é atribuído aos "custos substanciais de TI" necessários para a implementação. No entanto, os períodos de emprego a partir de 1º de janeiro de 2025 ainda poderiam se qualificar para esta recompensa pela prorrogação da aposentadoria.

Este bônus permanece isento de impostos e é calculado com base na aposentadoria renunciada e nas economias acumuladas nas contribuições para o seguro de saúde do fundo de aposentadoria durante o período de emprego prolongado. De acordo com os cálculos da organização social VdK, um indivíduo que atingir uma reivindicação de aposentadoria de cerca de 1.600 euros brutos na idade de aposentadoria típica e continuar a trabalhar por mais um ano com a média salarial, poderia receber uma recompensa aproximada de cerca de 22.000 euros isenta de impostos.

Uma alternativa é a oportunidade de aumentar ligeiramente a pensão mensal até o fim da vida, trabalhando mais tempo. Uma extensão de um ano na idade de aposentadoria aumenta a pensão em seis por cento e também é aumentada devido às contribuições contínuas para o fundo de aposentadoria.

As táticas adicionais da coalizão

Em resumo, a administração introduziu quatro estratégias para reforçar os incentivos para trabalhar além da idade de aposentadoria por meio do projeto. Esses métodos foram acordados como parte da chamada iniciativa de crescimento, adotada pelo gabinete em 17 de julho. O governo espera que essas 49 medidas em vários setores estimulem a economia e promovam o crescimento econômico.

Além da recompensa pela prorrogação da aposentadoria, há também uma proposta de aumento salarial para os funcionários que decidirem continuar trabalhando além da idade de aposentadoria padrão. Os empregadores seriam autorizados a pagar suas contribuições para o seguro-desemprego e de aposentadoria diretamente aos funcionários aposentados. Isso poderia se traduzir em um aumento salarial bruto de 10,6 por cento a partir de 1º de julho de 2025.

Além disso, os empregos se tornarão mais atraentes para os viúvos (as). O limite de renda mensal, até o qual a pensão do sobrevivente está isenta de redução, será aumentado. Além disso, a proibição anterior de emprego para funcionários mais velhos será relaxada para permitir a execução de um contrato de trabalho fixo sem motivo com o empregador anterior.

A recompensa pela prorrogação da aposentadoria, proposta pela coalizão do semáforo, originalmente pretendia começar em 1º de janeiro de 2027, mas devido aos custos substanciais de TI, foi adiada para 1º de janeiro de 2028. O adiamento do lançamento deste incentivo pela administração não afeta os períodos de emprego a partir de 1º de janeiro de 2025, que ainda poderiam se qualificar para o bônus.

