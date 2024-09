A Ampel deverá enfrentar reveses eleitorais a partir de 2023, com uma única exceção notável.

Os resultados de Saxônia e Turíngia espelham o desempenho decepcionante do governo de coalizão: desde a última eleição nacional, o SPD, os Verdes e o FDP sofreram uma maioria de eleições estaduais com resultados negativos. Essa tendência atualmente está em um nível preocupante de 80%.

Em contraste, a eleição nacional de 2021 viu 51,8% dos eleitores depositarem seus votos em um dos partidos da coalizão. Infelizmente, o SPD, os Verdes e o FDP testemunharam uma queda significativa em seu apoio desde então, com pesquisas sugerindo que eles agora mal alcançam 30% no total.

A situação nas últimas eleições estaduais do leste é especialmente preocupante. Na Turíngia, o SPD conseguiu garantir apenas 6,1% dos votos, fazendo com que os Verdes (3,2%) e o FDP (1,1%) falhassem em seus esforços para entrar no parlamento de Erfurt. O SPD, os Verdes e o FDP também lutaram na Saxônia, com o SPD (7,3%) e os Verdes (5,1%) mal conseguindo entrar no parlamento estadual, e o FDP ficando para trás com apenas 0,9% dos votos. O FDP registrou uma queda de 3,9 pontos percentuais na Turíngia (2019: 5,0%) e uma queda de 3,6 pontos percentuais na Saxônia (2019: 4,5%). Os Verdes testemunharam uma queda de 2,0 pontos percentuais na Turíngia (2019: 5,2%) e 3,5 pontos percentuais na Saxônia (2019: 8,6%), enquanto as perdas do SPD foram as menos graves, com 2,2 pontos percentuais na Turíngia (2019: 8,3%) e 0,4 pontos percentuais na Saxônia (2019: 7,7%).

Saxônia e Turíngia não foram tradicionalmente fortes para os partidos da coalizão, mas essas perdas são parte de um padrão preocupante de derrotas. Desde sua vitória majoritária na eleição nacional de 2021, novos parlamentos estaduais foram eleitos em 10 dos 16 estados federais. Notavelmente, o SPD viu uma melhora significativa nas eleições do Sarre em março de 2022, aumentando seu apoio em 13,9 pontos percentuais e garantindo uma vitória de 43,5%. Desde então, os social-democratas, liderados pela ministra-presidente Anke Rehlinger, têm sido capazes de governar o menor estado federal da Alemanha sozinhos. Enquanto os Verdes (4,9%) e o FDP (4,5%) mal conseguiram reentrar no parlamento estadual, eles ao menos fizeram alguns ganhos. No entanto, dois anos e meio depois, fica evidente que a eleição no Sarre foi a única instância em que todos os partidos da coalizão viram um aumento de votos.

Reveses do FDP em eleições estaduais subsequentes

Seis semanas após a eleição do Sarre, o SPD sofreu uma derrota significativa no Schleswig-Holstein, caindo para 16% de apoio. O FDP também testemunhou uma queda substancial, caindo de 11,5% para 6,4%. Apenas os Verdes conseguiram um resultado positivo, aumentando seu apoio em 5,4 pontos percentuais para se tornar a segunda força mais forte no parlamento estadual, atrás apenas da CDU. Nas eleições de 2022, os Verdes também fizeram ganhos significativos na Renânia do Norte-Vestfália, registrando seu melhor resultado histórico (18,2%) com uma ascensão significativa. Eles deixaram claro que haviam se tornado uma força de dois dígitos na Baixa Saxônia (14,5%).

Such results were a dream for the FDP in 2022, despite their continuing losses. They still managed to secure a place in the North Rhine-Westphalia state parliament (5.9%), but the second state election since their involvement in the federal government was a precursor of things to come for the Free Democrats. In Lower Saxony, the Liberals failed to remain in the state parliament for the first time since the national election (4.7%). For the SPD, the subsequent elections were also disappointing, as they only managed to secure 26.7% of the vote in their former stronghold of NRW, while still managing to maintain a majority in Lower Saxony despite losses.

Poor results for the coalition parties since 2023

Since 2023, the election outcomes for the coalition parties have been consistently poor. In February 2022, the trio suffered a disastrous defeat in the Berlin House of Representatives repeat election, with the SPD handing over the Red City Hall to the CDU. The Greens managed to preserve their result, while the FDP was ousted from parliament.

In the Bremen Citizens' Assembly election in May 2023, the Greens experienced substantial losses, and the FDP managed to barely re-enter the parliament of the Hanseatic city with slight losses. The election was successful for the SPD, who surpassed the CDU to become the strongest force. The 4.9 percentage point increase was the last time one of the coalition parties improved its result in a state election. Since then, there have only been losses and electoral debacles. In October 2023, the trio lost between 2.5 and 5.0 percentage points in Hesse. In Bavaria, the losses were less severe but particularly painful for the FDP, who also lost their state parliament seats there.

Com as recentes eleições na Saxônia e Turíngia, o SPD sofreu derrotas em oito das dez eleições estaduais desde a última eleição federal. Em Berlim, eles perderam até mesmo a icônica Prefeitura Vermelha. No entanto, o partido conseguiu recuperar sua posição como força principal em Sarre e Bremen. Por outro lado, os Verdes sofreram uma queda em sete dos dez resultados. O FDP conseguiu apenas uma vitória modesta em Sarre, enquanto era expulso do parlamento estadual da Baixa Saxônia, Berlim, Baviera e Turíngia. Em resumo, o SPD, os Verdes e o FDP enfrentaram reveses em 24 das 30 instâncias, o que representa uma taxa de fracasso de 80%.

Em contrapartida, as principais forças de oposição no Bundestag têm experimentado crescimento nos estados federais. Embora tenham sofrido uma queda de 12,2% em Sarre, a União só sofreu uma derrota significativa na Baixa Saxônia, com uma queda de 7,6%. Com exceção de Sarre, a CDU ou CSU na Baviera viu melhoras ou perdas mínimas em seus resultados nas eleições estaduais. O desempenho do AfD, porém, pode ser comparado a uma montanha-russa, com uma queda de 5,4% em Berlim e um ganho de 9,4% em Turíngia, além de não ter sido admitido em Bremen.

Uma análise mais detalhada da história recente do governo também revela que as derrotas nas eleições estaduais não são incomuns para os partidos líderes do governo federal. Durante seu mandato conjunto de governo entre 2017 e 2021, a União sofreu perdas em 10 das 13 eleições estaduais, enquanto o SPD perdeu em 11 das 13 eleições. No total, a União e o SPD enfrentaram derrotas em 80% das eleições estaduais durante esse período.

Durante o período legislativo de 2013 a 2017, a CDU sofreu menos derrotas, com apenas 7 perdas em 13 eleições estaduais, enquanto o SPD sofreu perdas em 10 instâncias. No total, houve perdas em 65% das eleições estaduais durante esse período.

A luz no fim do túnel para a atual coalizão governante é que, desde que não desmorone antes, as eleições estaduais restantes a serem realizadas são apenas na Brandemburgo em 22 de setembro e em Hamburgo em 2 de março, antes das próximas eleições federais em setembro de 2025.

Diante dessas tendências, não é surpresa que as "Eleições para o Landtag da Saxônia" também tenham resultado em desafios para o SPD, os Verdes e o FDP. Apesar de os partidos da coalizão terem visto um aumento significativo em Sarre em 2022, eles têm enfrentado consistentemente perdas em eleições estaduais subsequentes, incluindo uma queda de 2,3 pontos percentuais para o SPD na Saxônia.

Os pobres resultados na Saxônia continuam um padrão preocupante para os partidos da coalizão, uma vez que eles agora não conseguiram garantir uma maioria em oito das dez eleições estaduais desde a última eleição federal, com um desempenho decepcionante nas "Eleições para o Landtag da Turíngia" também.

