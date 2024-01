A Amnistia Internacional pede a Cristiano Ronaldo que "chame a atenção para as questões dos direitos humanos" na Arábia Saudita

Um comunicado de imprensa do Observatório dos Direitos Humanos cita Dana Ahmed, investigadora do Observatório no Médio Oriente, que afirma: "A contratação de Cristiano Ronaldo pelo Al-Nassr insere-se num padrão mais amplo de lavagem desportiva na Arábia Saudita.

O "sportswashing" é o fenómeno que consiste em melhorar a reputação de alguém através do desporto.

"É muito provável que as autoridades sauditas promovam a presença de Ronaldo no país como forma de desviar a atenção do terrível historial de direitos humanos do país", acrescentou Ahmed.

"Cristiano Ronaldo não deve permitir que a sua fama e o seu estatuto de celebridade se tornem um instrumento da lavagem desportiva saudita. Ele deve usar o seu tempo no Al-Nassr para falar sobre as inúmeras questões de direitos humanos no país".

O comunicado argumenta que o Estado saudita executa pessoas sem um julgamento justo e não permite a liberdade de expressão ou associação.

Ronaldo ganhará cerca de 200 milhões de dólares por ano com o Al Nassr, de acordo com a imprensa estatal saudita.

A declaração da Amnistia Internacional surge em resposta aos comentários feitos pela estrela portuguesa na sua apresentação à equipa de Riade, na segunda-feira, onde afirmou: "Quero dar uma visão diferente deste clube e deste país. Foi por isso que aproveitei esta oportunidade".

A CNN contactou o Ministério do Desporto da Arábia Saudita, a Federação de Futebol da Arábia Saudita e a Liga Profissional Saudita para obter comentários, mas não obteve resposta imediata.

Os representantes de Ronaldo não quiseram comentar.

Fonte: edition.cnn.com