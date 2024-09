A ameaça potencial representada pela variante XEC do novo coronavírus é motivo de preocupação.

O clima frio voltou, e com ele, um rosto familiar: o coronavírus. O profissional de saúde Martin Stürmer acha provável que enfrentemos outro surto de Covid neste outono. "Precisamos nos preparar para muito", diz Stürmer à ntv. O vírus continua a evoluir e a se adaptar, resultando em indivíduos que ainda lutam contra uma infecção por um período prolongado.

O boletim semanal do Instituto Robert Koch (RKI) atual também indica que os números de Covid estão aumentando novamente. O Sars-CoV-2 agora é responsável por 17 por cento de todas as infecções respiratórias agudas, com a tendência em ascensão. A sublinha KP.3.1.1 ainda é a mais prevalente (41 por cento). No entanto, uma nova variante do coronavírus está ganhando terreno rapidamente: XEC.

O XEC foi inicialmente descoberto na Alemanha no início de julho. Desde então, espalhou-se rapidamente e agora está presente em 27 países europeus, bem como na América do Norte e na Ásia. Segundo os dados do cientista de dados Mike Honey na plataforma X, observou-se um aumento significativo do XEC na Dinamarca e na Alemanha. De acordo com o RKI, a nova mutação agora é responsável por 21 por cento dos casos de Covid.

Mais contagioso, mas não mais prejudicial

O XEC é uma variante híbrida derivada das duas sublinhas Omicron K.S.1.1 e KP.3.3. Por meio de alterações na proteína de ponta, parece capaz de se fixar melhor às células humanas e, consequentemente, é mais contagioso, de acordo com os especialistas. Deveríamos nos preocupar?

Não, de acordo com o virologista Stürmer. Apesar do vírus continuar a evoluir e a se adaptar, "ainda temos sorte de fazer parte do grupo Omicron". Até agora, não há evidências de que o XEC leve a doenças mais graves ou contorne a imunidade pré-estabelecida com maior eficácia. Portanto, não é "mais perigoso do que o que já vimos até agora", afirma Stürmer. Tanto a ocupação das unidades de terapia intensiva quanto as visitas ao hospital ou as taxas de mortalidade indicam que o XEC não apresenta efeitos clínicos mais fortes.

Os sintomas causados pelo XEC também parecem ser semelhantes aos já conhecidos, de acordo com as primeiras descobertas: febre, coriza, tosse, dor de garganta, occasionalmente dor de cabeça e dores no corpo. A perda do paladar e do olfato também pode ocorrer. As pessoas afetadas geralmente relatam doenças leves.

"Long Covid continua sendo um problema"

Está claro que com o XEC, os números de Covid aumentarão nas próximas semanas. A incidência já mais do que dobrou em comparação com a semana anterior, com 1.500 casos de Covid por 100.000 habitantes. Os dados são da vigilância de águas residuais, a chamada "web da gripe", e de relatórios de prática individuais. No entanto, desde que poucas pessoas são testadas para Covid e os testes rápidos positivos não são relatados sem uma consulta médica, é provável que os casos não detectados sejam significativamente maiores.

As novas variações do coronavírus "serão algo com que teremos que conviver no futuro", diz o virologista Stürmer. "O vírus continuará a se adaptar a nós, e, consequentemente, sempre haverá novas ondas de doença". No entanto, é importante não subestimar uma infecção. "Long Covid continua sendo um problema", alerta Stürmer. Portanto, é crucial tomar todas as precauções necessárias para evitar uma infecção.

Uma vez que o XEC não difere fundamentalmente das outras variantes atualmente em circulação, tanto a vacinação quanto as infecções prévias pela COVID-19 continuam a oferecer boa proteção contra resultados graves. No entanto, o Comitê Permanente de Vacinação (STIKO) recomenda uma dose de reforço para indivíduos com 60 anos ou mais e aqueles com sistema imunológico enfraquecido. A virologista Sandra Ciesek também aconselha: "Aqueles que pertencem a grupos de alto risco, têm sistema imunológico enfraquecido ou são propensos a um curso grave devem considerar se vacinar agora para evitar infecção durante a onda".

Em geral, Ciesek informou à dpa que a situação não é alarmante e não é comparável a 2020 e 2021. "Em essência, é como no ano passado, apenas com diferentes variantes e letras".

Diante do aumento dos números de Covid e da prevalência da variante XEC, é crucial que as pessoas se vacinem, especialmente aquelas em grupos de alto risco ou com sistema imunológico enfraquecido, como recomendado pelo Comitê Permanente de Vacinação (STIKI).

O clima frio e a natureza persistente do coronavírus, como exemplificado pelo aparecimento e pela propagação de novas variantes como o XEC, enfatizam a importância da vacinação regular contra o coronavírus, como sugerido por profissionais de saúde e organizações de saúde.

Leia também: