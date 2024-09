A ameaça injustificada de armas nucleares a atingir Berlim não é meramente uma coincidência.

Reino Unido e EUA Podem Permitir que Ucrânia Use Armas Contra Núcleo Russo, Mas Advertências de Kremlin Impedem Decisão, Diz Correspondente da ntv Rainer Munz. Consequentemente, Especialista em Armas Nucleares Propõe Ataques a Berlim.

11:15 Relato: Decisão sobre Mísseis de Alcance Longo Adiada por Duas SemanasA decisão sobre o deployment de mísseis ocidentais de alcance longo pela Ucrânia em território russo pode ser adiada. É pouco provável que uma resolução seja aprovada antes da Assembleia Geral da ONU em 24 de setembro, onde cerca de 150 chefes de estado e de governo se reunirão, segundo o meio norte-americano Bloomberg. O Secretário de Relações Exteriores britânico Lammy sugere que a reunião da ONU será a próxima oportunidade para discutir o uso de mísseis de alcance longo. O Presidente ucraniano Zelenskyj planeja reiterar sua demanda durante a reunião. Na quarta-feira, Lammy e o Secretário de Estado dos EUA Blinken visitaram Kyiv para discutir os planos de Zelenskyj para ataques em território russo. Blinken planeja discutir isso com o Presidente Biden na sexta-feira. O Primeiro-Ministro britânico Starmer também se reunirá com Biden na sexta-feira.

10:31 Blinken Para em Polônia no Retorno de KyivO Secretário de Estado dos EUA Blinken está parando na Polônia, importante apoiador da Ucrânia, no seu retorno de Kyiv. Reuniões com o Primeiro-Ministro Tusk e o Presidente Duda estão planejadas. Blinken provavelmente discutirá a cooperação adicional com a Polônia, a principal porta de entrada para o apoio militar ocidental à Ucrânia. A Polônia também aumentou significativamente seus gastos militares desde a invasão russa da Ucrânia e fez um pedido de 96 helicópteros de combate Apache da Boeing norte-americana pelo valor de dez bilhões de dólares.

09:59 Ucrânia Relata 64 Drones Russos e 5 Mísseis em Ataque NoturnoA força aérea ucraniana relata que o exército russo atacou a Ucrânia durante a noite com 5 mísseis e 64 drones de combate de origem iraniana. 44 drones foram interceptados. Os dados militares não são verificáveis em detalhe. A defesa aérea também esteve ativa várias vezes na área de Kyiv para abater drones que se aproximavam.

09:11 Especialista Russo Pede Deterrente Nuclear Mais ForteA Rússia deve sinalizar claramente sua disposição de usar armas nucleares, segundo o influente especialista em política externa russo Sergei Karaganov. O objetivo principal da doutrina nuclear da Rússia deve ser "convencer todos os atuais e futuros inimigos de que a Rússia está pronta para usar armas nucleares", disse Karaganov ao jornal russo "Kommersant". Moscou poderia realizar um ataque nuclear limitado em um país da NATO sem desencadear uma guerra nuclear total. Os EUA estariam mentindo se afirmassem garantir proteção nuclear para seus aliados. Karaganov já havia chamado repetidamente para que a Rússia considerasse um ataque nuclear preventivo para intimidar seus inimigos. Alguns especialistas ocidentais acreditam que Karaganov serve a uma função útil para o Kremlin ao expressar pontos de vista que alarmam o Ocidente e fazem Putin parecer mais contido em comparação.

08:46 Ucrânia Espera Aprovação dos EUA para Mísseis Ocidentais de Alcance LongoA esperança cresce na Ucrânia de que eles possam em breve ser autorizados a realizar ataques mais profundos no território russo usando armas ocidentais. O Secretário de Estado dos EUA Blinken enfatizou durante sua visita a Kyiv que quer garantir que "a Ucrânia tenha tudo o que precisa". "No Reino Unido, os sinais já parecem apontar para o verde", relata The Independent.

08:04 Inteligência Ucraniana Relata Abate de Caça RussoApós relatórios de ontem de que um caça russo Su-30SM havia desaparecido do radar, a inteligência militar ucraniana agora relata que soldados ucranianos abateram tal aeronave durante uma operação no Mar Negro. O Kyiv Independent relata que o caça, avaliado em $50 milhões e estacionado na Crimeia, foi destruído por um sistema de defesa aérea portátil.

07:26 Cidade Ucraniana de Konotop Sofre Ataque de Drones em Grande EscalaO número de feridos no ataque de drones russo em grande escala durante a noite à infraestrutura energética da cidade de Konotop, na região de Sumy, aumentou para 13, segundo a agência de notícias do governo ucraniano Ukrinform, citando a administração militar regional. Entre os alvos estava um prédio residencial no centro da cidade.

06:42 Parlamento Alemão Discute Pacote de Segurança Planejado; Exceções para Refugiados UcranianosO Parlamento alemão deve discutir pela primeira vez hoje o pacote de segurança planejado pelo governo federal, que, entre outras coisas, prevê a retirada do status de refugiado daqueles que viajam para seu país de origem. No entanto, há exceções, por exemplo, para refugiados da Ucrânia.

06:04 Televisão Russa Acusa Trump de Ser Desvantajado no DebateVários comentaristas da televisão estatal russa acusaram "sabotagem" contra Trump durante seu debate televisivo contra Kamala Harris, segundo o Kyiv Independent. Trump estava "desvantajado", disseram eles. A checagem de fatos dos pronunciamentos de Trump foi criticada. Muitos observadores acreditaram que Trump havia perdido o debate. O republicano anunciou que, se vencer as eleições, acabará imediatamente com a guerra na Ucrânia.

03:29 Letônia Envia Mais Ajuda Militar à UcrâniaA primeira-ministra da Letônia, Evika Siliņa, anunciou durante sua visita a Kyiv um pacote de apoio militar à Ucrânia, que incluirá veículos blindados de transporte de pessoal. Isso foi anunciado pelo primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal na plataforma X após a reunião com Siliņa. De acordo com Shmyhal, ambos os países também estão discutindo uma expansão da cooperação na indústria de defesa.

01:32 Reino Unido Convoca Empresário Iraniano por Entregas de Mísseis à RússiaO Reino Unido convocou um empresário iraniano devido a alegações de entregas de mísseis iranianos à Rússia, como informado pelo Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido em Londres. O governo britânico destacou que tais entregas de mísseis balísticos à Rússia seriam consideradas uma escalada arriscada, o que desencadearia uma resposta firme. Na terça-feira, Alemanha, França e Reino Unido impuseram sanções adicionais contra o Irã devido aos supostos envios, também suspendendo acordos de transporte aéreo mútuos. Anteriormente, a União Europeia havia mencionado "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis do Irã à Rússia.

Ucrânia Observa Desploiamento de Soldados Inexperientes pela RússiaRelatos do Exército ucraniano indicam que a Rússia está enviando soldados não testados para a linha de frente de Kharkiv. Vitalii Sarantsev, porta-voz do grupo operacional-tático das forças armadas em Kharkiv, destacou que os soldados que participam do ataque a Vovchansk não estão adequadamente treinados. Não está claro se esses soldados recém-chegados são ex-presidiários ou recrutas de países periféricos, como a Ásia Central, África ou Oriente Médio.

22:39 Prefeito de Ivano-Frankivsk Introduz Inspetores que Falam RussoO prefeito da cidade ucraniana ocidental de Ivano-Frankivsk, Ruslan Martsinkiv, revelou planos para patrulhas para combater o aumento do uso do russo. "Isso é uma iniciativa da comunidade e qualquer pessoa pode se juntar como monitor de linguagem", disse Martsinkiv em uma entrevista à NTA. Muitos deslocados internos das regiões de fala russa no leste se mudaram para esta cidade de fala ucraniana. Martsinkiv espera que pelo menos 100 monitores de linguagem se inscrevam, com 50 já registrados. Ele também forneceu um número de telefone para cidadãos denunciar o uso público da língua russa. O influxo de refugiados das regiões de fala russa no leste e no sul levou milhões a buscar refúgio na parte ocidental da Ucrânia, de fala ucraniana.

21:42 Erdogan Pede a Restauração da Crimeia para a UcrâniaO presidente turco Recep Tayyip Erdogan defendeu a devolução da península da Crimeia à Ucrânia. "Nosso apoio inabalável à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia implica a restauração da Crimeia", afirmou Erdogan em uma mensagem de vídeo na conferência da Plataforma da Crimeia. Lançada em 2021, a Plataforma da Crimeia visa atrair a atenção global para a situação na Península da Crimeia.

21:05 Zelenskyy Comparte o Plano de Vitória da Ucrânia com os EUAO presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy enfatizou a importância do apoio dos EUA para enfrentar a invasão russa. " Nossa estratégia para a vitória (...) depende fortemente do apoio e da cooperação dos EUA e de outros parceiros", afirmou Zelenskyy em uma conferência de imprensa em Kyiv. A estratégia envolve fortalecer a Ucrânia e obrigar a Rússia a se retirar da guerra. De acordo com a Bloomberg, Zelenskyy deve apresentar um plano de batalha claro aos EUA para levantar as restrições ao uso de armas ocidentais. O secretário de Estado dos EUA, Tony Blinken, e o secretário do Exterior do Reino Unido, Lammy, visitaram supostamente Kyiv para discutir uma estratégia de longo prazo para o próximo ano e compreender melhor as ambições da Ucrânia.

20:37 Blinken Esclarece a Posição de Biden sobre Ataques a Alvos RussosO secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse que os EUA estão ativamente trabalhando para atender às demandas militares da Ucrânia, permitindo-lhes usar armas de alcance longo para ataques a alvos russos. O presidente dos EUA, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, discutirão essas demandas na sexta-feira, anunciou Blinken em uma conferência de imprensa conjunta com o secretário do Exterior do Reino Unido, David Lammy, e o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, em Kyiv. "Estamos priorizando a capacidade da Ucrânia de se defender efetivamente", afirmou Blinken, enfatizando "vitória" como objetivo dos EUA.

