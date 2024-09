A Amazônia testemunhou uma diminuição significativa do seu volume de água.

Devido a uma prolongada seca na América do Sul, o nível da água do Amazonas diminuiu significativamente em sua fronteira entre Colômbia, Peru e Brasil. De acordo com a agência colombiana de gerenciamento de desastres, eles declararam na quinta-feira (horário local), "O nível da água caiu 80 a 90 por cento nos últimos três meses devido à seca causada pela mudança climática". Esta redução no nível da água agora está afetando os padrões diários das pessoas que moram nas proximidades.

Aproximadamente 7.400 pessoas na região amazônica do sul da Colômbia foram relatadamente influenciadas por essa queda no nível da água. Para os habitantes indígenas dessa região, barcos são o principal meio de transporte, já que há poucas estradas na floresta. Leticia, a capital regional localizada na região trifronteira entre Colômbia, Brasil e Peru, está inacessível por estrada do lado colombiano devido a esse problema.

Se as pessoas não conseguirem navegar o Amazonas e seus afluentes, suas fontes de alimento estão em risco. Fotos de Leticia nos últimos dias mostram numerosos barcos pequenos encalhados na terra e incapazes de uso. Grandes seções na cama do rio estão até completamente secas.

Essa severa seca na América do Sul, ligada à mudança climática e ao evento meteorológico El Niño, já resultou em déficits de água em várias nações, com algumas áreas limitando o fornecimento de água e eletricidade. Bogotá, a capital da Colômbia, também foi impactada por isso. Na Colômbia, Peru, Equador, Brasil e Bolívia, a seca também acendeu incêndios, muitas vezes intencionalmente acesos para desmatamento agrícola.

O Amazonas, uma fonte de água vital, está atualmente passando por uma significativa queda no seu nível de água, afetando comunidades vizinhas como o sul da Colômbia. A seca tornou os barcos, principal meio de transporte para os povos indígenas na floresta, quase inutilizáveis em Leticia, a capital regional na região trifronteira.

Leia também: