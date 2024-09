A Amazon pretende desafiar a Aldi e a Target com uma oferta inovadora de produtos de alimentação.

A Amazon está introduzindo uma nova marca própria "sem complicações" chamada Amazon Value Savings, com a maioria dos itens custando menos de $5. Esta gama orçamentista inclui vários itens essenciais para o lar, como biscoitos, bolachas e itens perecíveis como peru e presunto fatiados. A empresa já tem mais de cem itens adicionais programados para serem revelados nos próximos meses.

A Amazon já tem várias marcas próprias de alimentos, incluindo Amazon Fresh, 365 e Happy Belly. No entanto, o Value Savings se destaca como a marca mais acessível da empresa, com o objetivo de complementar sua coleção de marcas próprias que oferecem o melhor valor para uma variedade de produtos de mercearia, como anunciado oficialmente.

A Amazon está mirando em seus concorrentes, especificamente o Walmart, Target e Lidl, todos os quais têm marcas próprias de baixo custo populares que são favoritas dos clientes. Este movimento dos varejistas visa reter os compradores apesar dos persistentes preços altos de alimentos.

A inflação nos últimos anos levou os consumidores a repensar seus hábitos de gastos, com foco maior no valor, especialmente em relação aos alimentos, já que muitos itens comparáveis são vendidos a preços variados com base na marca.

O analista de varejo Neil Saunders, diretor-geral da GlobalData Retail, observou que "a Amazon ainda tem ambições grandiosas no setor de alimentos, então é essencial embarcar neste trem e aprimorar sua posição de valor para o dinheiro". De acordo com Saunders, os produtos Saver ajudarão a alcançar esse objetivo ao oferecer preços de introdução mais fortes.

Saunders também enfatizou que o Saver deve manter "qualidade aceitável", já que os clientes preferem "produtos acessíveis com boa qualidade" em vez de "produtos baratos".

O gasto limitado foi notado no ano passado devido a um aumento de custos de 20% a 30% em relação a três anos atrás, acompanhado por rendimentos estagnados, como Sarah Wyeth, diretora-geral de varejo e consumo na S&P Global Ratings, havia mencionado anteriormente à CNN.

A Amazon também anunciou que, a partir de terça-feira, os membros Prime desfrutarão de mais descontos em alimentos, como parte de seu programa de associação anual de $139. Os compradores em suas aproximadamente 50 lojas Amazon Fresh e online se beneficiarão de descontos em mais de 3.000 itens.

Normalmente, os membros Prime recebem um desconto de 10%, mas agora eles podem desfrutar de até 50% de desconto em oito a quinze itens de alimentos por semana, incluindo produtos frescos e carnes. Além disso, mais de 1.200 itens de supermercado rotativos de marcas renomadas terão um desconto de 25%, e os membros Prime também receberão um desconto adicional de 10% na nova linha de produtos Saver.

A nova marca da Amazon, Amazon Value Savings, oferece uma ampla gama de itens alimentares acessíveis, incluindo itens essenciais para o lar e perecíveis, para competir com outras marcas orçamentistas como as do Walmart, Target e Lidl. Para atender aos consumidores conscientes da inflação, a empresa visa aprimorar sua posição de valor para o dinheiro ao introduzir produtos Saver com preços de introdução mais fortes e mantendo uma qualidade aceitável.

