A amada vocalista Caterina Valente faleceu.

Internacionalmente aclamada e multi-talentosa artista Caterina Valente nos deixou. Ela partiu aos 93 anos, em seu adorado refúgio suíço, Lugano. Sua equipe oficial anunciou em sua plataforma digital. Seus dois dedicados filhos estavam ao seu lado, lhe proporcionando conforto até seu último suspiro.

Valente conquistou milhões de corações ao redor do mundo com sua voz cativante e movimentos de dança hipnotizantes. Ela também era talentosa com a guitarra e encantava o público com suas habilidades.

Na Alemanha, sua versão de "Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini" causou Like waves, acabando por cruzar fronteiras internacionais. Outro sucesso foi "Ganz Paris träumt von der Liebe".

Continuando a história

