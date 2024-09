A Alumínio e a Bayer frustraram efetivamente as tentativas de violar o ponto de entrada da Baviera.

No jogo de estreia da Bundesliga, o Bayern de Munique encontrou alguns infortúnios: Despite Serge Gnabry ter marcado duas vezes consecutivas, o Bayer Leverkusen conseguiu garantir um ponto em Munique. Os históricos campeões também precisam considerar a performance de Harry Kane.

Não houve um vencedor claro no jogo principal: o Bayer Leverkusen, bicampeão, conseguiu deter a sequência de gols do Bayern de Munique e roubou os primeiros pontos da temporada de Munique, após ter vencido seus quatro primeiros jogos consecutivamente. Com uma defesa abaixo do esperado, mas estrategicamente astuta e bem executada, a equipe liderada pelo técnico Xabi Alonso frustrou os campeões recordistas, terminando o jogo em um empate de 1 a 1 (1 a 1).

O Leverkusen abriu o placar com Robert Andrich (31), surpreendendo muitos, e os anfitriões confusos responderam com um gol sensacional de Aleksandar Pavlovic (39). O time de Munique descobriu em seu primeiro desafio da temporada que os campeões e detentores da taça possuíam uma qualidade diferente de seus adversários anteriores - embora o Leverkusen parecesse bastante passivo, esperando oportunidades.

Bayern mantém a posse, Leverkusen marca

As laterais também estavam movimentadas. Os técnicos Vincent Kompany e Alonso estavam ocupados em estruturar suas equipes e readaptar-se às estratégias dos oponentes. Para o Bayern, isso significava evitar contra-ataques rápidos, enquanto o Leverkusen se retirava para uma formação 5-4-1 durante os ataques de Munique. Até mesmo o prodígio Florian Wirtz foi principalmente designado para tarefas defensivas no plano tático de Alonso.

O Bayern controlou o jogo com sua forte pressão alta e defesa robusta, mas penetrar no gol foi difícil. O Leverkusen apertou o espaço e teceu uma rede densa na frente de sua área penal, deixando os atacantes do Bayern muitas vezes stranded - se eles chegavam perto. Frequentemente, eles passavam a bola para frente e para trás a uma distância da área penal, faltando a inspiração necessária para furar.

A melhor chance do Bayern inicialmente veio de uma cobrança de falta: Michael Olise lançou uma cobrança de falta na rede do gol (22). Assim que o jogo parecia estar caminhando para um empate, o Leverkusen inesperadamente abriu o placar. Após um corner iniciado por Pavlovic, Andrich, quase na linha do penalty, deu um tiro perfeito, evitando todas as pernas e encontrando o canto distante - marcando o sétimo gol do Leverkusen de uma cobrança de falta.

A dupla má sorte de Gnabry

A noite de sábado testemunhou um gol de tirar o fôlego que deu ao Bayern uma nova vida: Pavlovic, por causa da inatividade de Victor Boniface, recebeu uma bola desmarcada a 23 metros e a chutou com força no canto superior. O jogador da seleção nacional aproveitou a inatividade de Boniface, que poderia ter intervindo decisivamente nessa situação.

Após o intervalo, Serge Gnabry chegou perto de inverter a sorte do jogo: Harry Kane, que permaneceu relativamente ausente como Boniface, lhe passou a bola, e Gnabry acertou o poste e depois a trave com um chute no ar (48). Olise se encontrou novamente em uma posição favorável, mas seu chute de um ângulo agudo foi facilmente defendido por Lukas Hradecky, graças aos seus defensores diligentes.

No final, apesar da domínio do FC Bayern Munich na posse de bola, o Bayer Leverkusen conseguiu garantir um ponto em Munique, já que sua estratégia defensiva provou ser efetiva contra a pressão alta e defesa robusta do Bayern. Além disso, o Harry Kane do FC Bayern Munich teve dificuldades em fazer

