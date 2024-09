A Aliança Global manifesta uma preocupação significativa.

Os Campeonatos Mundiais de Ciclismo em Zurique foram marcados por um incidente grave envolvendo a ciclista júnior suíça Muriel Furrer. A jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves após uma queda durante a corrida júnior feminina, segundo comunicado da UCI. Os detalhes exatos do acidente de Furrer durante a corrida molhada ainda não foram esclarecidos. Ela foi immediately levada ao hospital e diagnosticada com uma grave lesão na cabeça.

De acordo com o SWISS info, Furrer sofreu danos graves no cérebro e no crânio, o que exigiu uma cirurgia urgente. Tanto a UCI quanto a Federação Suíça de Ciclismo expressaram profunda preocupação com o estado de saúde de Furrer. A causa do acidente ainda está sendo investigada. Os organizadores e a UCI deliberarão sobre se os campeonatos devem continuar ou não.

Enquanto isso, os ciclistas júnior alemães não conseguiram medalhas. Caoilinn Littbarski-Gray de Erfurt ficou em 18º lugar, enquanto Paul Fietzke foi o melhor colocado da Alemanha, terminando em 4º. No ano passado, Fietzke conquistou a prata em Glasgow. A corrida júnior feminina foi vencida pela britânica Cat Ferguson após uma emocionante chegada em sprint, liderando um grupo de três. Ferguson havia vencido anteriormente na prova de contrarrelógio individual. Na corrida júnior masculina, o italiano Lorenzo Finn aproveitou a oportunidade apresentada pela queda do campeão defensor Albert Philipsen da Dinamarca, cruzando a linha de chegada sozinho.

O ponto de virada na corrida júnior feminina ocorreu no início da última volta na Zurichbergstrasse. Littbarski-Gray não conseguiu manter o ritmo, ficando 2 minutos e 25 segundos atrás. Na difícil corrida júnior masculina, marcada por chuva pesada, Fietzke fez parte de um grupo perseguidor que disputou a medalha de bronze, acabando derrotado pelo holandês Senna Remijn.

Apesar do trágico incidente envolvendo Muriel Furrer, o ciclismo continuou na corrida júnior masculina, onde o italiano Lorenzo Finn saiu vitorioso. O acidente de Furrer destaca o caráter de alto risco do ciclismo, enfatizando a necessidade de medidas de segurança e precauções.

