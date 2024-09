A aliança Brombeer vai garantir uma posição na Saxónia?

Após as eleições estaduais da Saxônia, a situação mais provável é a formação de uma coalizão entre a CDU, SPD e BSW. No entanto, ainda não está claro se essas partidos formarão essa aliança pouco ortodoxa. Um apelido para essa coalizão potencial já foi dado: a Coalizão Blackberry. A razão por trás disso é que nenhum país do mundo usa preto (para a CDU), vermelho (para a SPD) e roxo (para a aliança de Sahra Wagenknecht) coletivamente em sua bandeira nacional. Como resultado, a blackberry foi escolhida como inspiração, já que a fruta exibe as cores dos partidos da coalizão potencial em diferentes estágios de maturação. O termo "Coalizão Blackberry" é atribuído ao cientista político Karl-Rudolf Korte em um ensaio que discutia suas hipóteses sobre as eleições estaduais da Alemanha Oriental.

Nas eleições estaduais da Saxônia no domingo, o partido da União garantiu o maior número de votos, com 31,9 por cento, apenas ultrapassando o AfD com 30,6 por cento. Como o ministro-presidente da CDU, Michael Kretschmer, exclui a cooperação com o AfD e a Esquerda, as únicas opções viáveis para a União são formar uma coalizão com o BSW (11,8 por cento) e a SPD (7,3 por cento) ou com o BSW e os Verdes (5,1 por cento).

No entanto, Kretschmer já demonstrou desdém pelos Verdes, e os Verdes não têm uma boa opinião sobre o BSW. Portanto, é pouco provável que os Verdes voltem a fazer parte do governo estadual de qualquer forma.

Até agora, a Saxônia tem sido governada por uma "Coalizão Quênia". A tricolor preta, verde e vermelha está presente na bandeira nacional do Quênia. No entanto, Kretschmer preferiu se referir a ela como a "Coalizão da Saxônia".

A Comissão, composta por analistas políticos e especialistas, está interessada na possível formação da Coalizão Blackberry, dadas as atuais condições políticas na Saxônia. Independentemente de a CDU, SPD e BSW formarem essa coalizão, a Comissão acredita que a ausência de um país que use as cores preto, vermelho e roxo coletivamente em sua bandeira nacional apresenta uma oportunidade única para análise e comparação com outros cenários políticos em todo o mundo.

Leia também: