A Alemanha tem um certo terreno a cobrir no domínio da protecção do clima.

Até 2050, a Alemanha tem como objetivo se tornar neutra em termos de clima, mas um relatório da Fundação Bertelsmann indica que ela ainda tem uma lacuna significativa a ser preenchida em comparação com outros países europeus. Países como Dinamarca e Noruega estão mostrando como o objetivo da proteção do clima pode ser alcançado. No entanto, a Alemanha e o Reino Unido não estão no caminho certo para mudar para eletricidade, aquecimento e transporte renováveis a tempo.

O relatório, realizado pelo Instituto de Pesquisa de Impacto Climático de Potsdam junto com a fundação, analisou os avanços de quatro nações líderes nos setores de energia, transporte e construção. Esses países, conhecidos como "estados de ponta", comprometeram-se a alcançar a neutralidade climática até 2050, de acordo com o Acordo de Paris, do qual a Alemanha e a UE também fazem parte.

O relatório enfatizou que o progresso ocorre em pelo menos um setor em cada país, indicando a viabilidade de alcançar suprimentos livres de emissões em todas as províncias, desde que os objetivos políticos, regulamentações e modificações de infraestrutura estejam alinhados.

Países escandinavos podem alcançar seus objetivos mais cedo

Os resultados sugerem que a Dinamarca e a Noruega estão fazendo progressos rápidos em suas transições de energia e aquecimento. A Noruega também está planejando concluir sua transição para mobilidade elétrica individual em breve. No entanto, a Alemanha, como o Reino Unido, ainda precisa recuperar o tempo perdido em todos os setores.

A transição da Alemanha para energias renováveis está sendo desacelerada por redes de energia pouco desenvolvidas, de acordo com o relatório. Para promover o progresso, é necessária a definição de objetivos oficiais para a expansão das redes de distribuição e instalações de armazenamento de energia, bem como uma melhor coordenação no setor de sistemas de transmissão.

Da mesma forma, parece pouco provável que haja um aumento significativo na participação de carros elétricos na Alemanha no curto prazo. Os altos preços dos carros elétricos e o fim da ajuda financeira são os principais motivos. Além disso, o aprimoramento da infraestrutura de carregamento também está se movendo em um ritmo lento.

Poucas bombas de calor na Alemanha

Em termos de transição de aquecimento, a Alemanha está em uma posição favorável em relação à eficiência dos edifícios, mas precisa acelerar significativamente a desativação dos sistemas de aquecimento a gás e a óleo para colocar as emissões de CO2 em uma trajetória neutra em termos de clima nessa área, observou a investigação. Para atingir seus próprios objetivos climáticos até 2030, a instalação anual de bombas de calor teria que aumentar aproximadamente duas vezes a taxa atual.

Na Dinamarca e na Noruega, a transição de aquecimento foi facilitada por impostos substanciais sobre combustíveis fósseis e generosos fundos estatais para famílias, segundo o relatório. Além disso, todos os edifícios logo serão equipados com medidores de eletricidade inteligentes, comemorou a fundação.

Apesar de fazer parte do Acordo de Paris e ter como objetivo a neutralidade climática até 2050, a Alemanha, como destacado no relatório, está ficando para trás em comparação com outros países europeus como a Dinamarca e a Noruega na transição para eletricidade, aquecimento e transporte renováveis. As fraquezas nas redes de energia da Alemanha estão contribuindo para a desaceleração de sua transição para energias renováveis.

Em contrapartida, a Noruega, como mencionado no relatório, está planejando concluir sua transição para mobilidade elétrica individual em breve, indicando uma abordagem mais proativa em relação à proteção do clima em comparação com a Alemanha.

