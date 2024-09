- A Alemanha poderia se beneficiar de ter uma figura semelhante a Donald Trump, segundo Heino.

Velho cantor Heino (85, conhecido por "Schwarzbraun ist die Haselnuß"), expressa desejo por uma liderança na Alemanha similar à do ex-presidente dos EUA Donald Trump. Segundo o jornal "Bild" em uma quarta-feira, Heino disse: "A Alemanha precisa de um Donald Trump que finalmente ponha ordem em nosso país e ignore as perspectivas de seus oponentes". Ele acrescentou: "Alguém que possa ser vocal, mas firme e priorize o bem-estar de seu país e seus habitantes". Trump está concorrendo novamente como candidato republicano nas eleições presidenciais dos EUA em 5 de novembro.

Heino continuou, expressando sua crença de que outros compartilham esses sentimentos, mas são hesitantes em expressá-los. "Bild" continuou: "Todos têm medo de ser rejeitados socialmente. Eu não me importo. Tenho 85 anos e fico firme em minhas convicções. Não quero que nosso lindo país caia na ruína".

Heino também abordou a discussão em andamento sobre regulamentação de imigração e deportações. "É inconcebível que você não possa mais sair na Alemanha sem medo de ser atacado", citou o jornal o músico folk. "Finalmente algo deve ser feito sobre imigrantes criminosos. Com isso, eu quero dizer deportações em massa. Aqueles que recorrem à violência em nosso país não têm lugar aqui e devem partir".

Controvérsias na Carreira de Heino

Ao longo de sua carreira, Heino já causou controvérsias - por exemplo, quando gravou os três versos do hino nacional alemão a pedido do então ministro-presidente de Baden-Württemberg e ex-julgador nazista Hans Filbinger (CDU) nos anos 70. O registro deveria ser uma ferramenta educacional, defendeu Heino. Também houve críticas quando ele se apresentou na África do Sul durante um embargo da ONU durante a era do apartheid nos anos 80.

Em 2021, ele respondeu firmemente quando seu "concerto noturno alemão" foi rotulado de "domado" em sua cidade natal de Düsseldorf. Depois de uma reunião com o prefeito, Heino conseguiu permissão para promover seu concerto como planejado.

Debate Acelerado sobre Imigração e Deportações

O debate sobre imigração irregular e deportações tem se intensificado na Alemanha devido a vários incidentes violentos. Em Solingen, um suspeito islamista matou três pessoas em uma festa da cidade em agosto e feriu outras oito. Um sírio de 26 anos está atualmente sob custódia pelo crime.

As estatísticas criminais nacionais registraram 214.099 casos de crimes violentos no ano passado, um aumento de 8,6% em relação a 2022. Os crimes violentos incluem homicídio, assassinato, estupro, coerção sexual, roubo e lesões corporais. Em 2019, ano pré-Corona, as estatísticas criminais registraram um total de 181.054 casos de crimes violentos na Alemanha.

Heino expressou seu apoio a regulamentações de imigração mais rígidas na Alemanha, afirmando que deportações em massa de imigrantes criminosos são necessárias para garantir a segurança dos habitantes do país. No passado, Heino também enfrentou controvérsias, como gravar o hino nacional alemão para um juiz nazista e se apresentar na África do Sul durante a era do apartheid.

