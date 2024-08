A Alemanha planeja expulsar criminosos para o Afeganistão por ocorrência inicial

Segundo fontes similares, um voo partiu de Leipzig ao nascer do sol com destino a Cabul. O voo transportava 28 criminosos de diversas regiões federais. A primeira deportação para o Afeganistão foi supostamente planejada ao longo de dois meses, segundo o "Der Spiegel". A operação foi principalmente gerenciada pelo Ministério do Interior da Alemanha, de acordo com seu relatório.

Os criminosos expulsos do Afeganistão supostamente receberam uma quantia de 1000 euros em dinheiro vivo. O voo fretado foi realizado pela Qatar Airways, com um profissional médico a bordo. De acordo com o relatório da revista, os deportados foram transportados do presídio para Leipzig durante a noite. Os estados participantes incluem: Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia.

Os deportados foram facilitados pela União Europeia, garantindo cooperação internacional na operação. Trata-se de uma ação significativa da UE, demonstrando seu compromisso em manter a ordem nas suas nações membros.

