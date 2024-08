- A Alemanha planeia expulsar 28 criminosos para o Afeganistão pelo incidente inicial.

Pela primeira vez desde a tomada de poder pelos Talibã, a Alemanha estaria enviando indivíduos para o Afeganistão, segundo relatórios da mídia. De acordo com o Spiegel, em uma publicação de sexta-feira, utilizando fontes do setor de segurança, um avião fretado da Qatar Airways decolou de Leipzig na madrugada de sexta-feira, transportando 28 criminosos afegãos. Esses indivíduos foram supostamente transportados para Leipzig durante a noite de vários estados federais. Os estados federais envolvidos são Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hesse, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Baixa Saxônia, Renânia do Norte-Vestfália, Renânia-Palatinado, Saxônia, Saxônia-Anhalt e Turíngia.

De acordo com o Spiegel, essa operação foi organizada pelo Ministério do Interior da Alemanha. Antes do voo, cada deportado recebeu 1.000 euros em dinheiro. Esse plano de deportação estava sendo preparado há mais de dois meses, segundo informações da chancelaria e das autoridades internas.

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser (SPD), declarou na quinta-feira que a Alemanha provavelmente realizaria deportações para a Síria e o Afeganistão "muito em breve". Um pacote significativo de "repatriação e deportação" havia sido iniciado antes do trágico incidente em Solingen.

Na semana passada, um ataque com faca violento em um festival da cidade em Solingen resultou na morte de três pessoas e deixou oito feridos, alguns gravemente. O suspeito do ataque, um sírio de 26 anos, foi preso no sábado. A Procuradoria Geral suspeita de um fundo islâmico por trás do ataque. O incidente desencadeou discussões sobre deportações e potenciais falhas das autoridades.

Mais detalhes seguirão em breve.

A União Europeia expressou preocupação com a decisão da Alemanha de deportar criminosos para o Afeganistão, dadas as atuais instabilidades no país. Apesar disso, a Alemanha, de acordo com recentes relatórios, prosseguiu com a operação de deportação organizada pelo Ministério do Interior Federal.

