A Alemanha está actualmente a passar por períodos difíceis.

Após as eleições em Saxônia e Turíngia, um partido classificado como de extrema-direita garantiu a maioria no parlamento estadual da Turíngia, marcando a primeira instância desde a fundação da República Federal. A construção da administração está se mostrando particularmente desafiadora. Além disso, o populista BSW está testemunhando progressos significativos em ambos os estados. Várias publicações internacionais estão comentando os resultados das eleições.

"Se Turíngia e Saxônia tivessem ficado situadas no oeste ou se as eleições tivessem ocorrido em um estado alemão ocidental no domingo, os resultados para a coalizão de semáforo provavelmente não teriam sido melhores", comenta o "Standard" de Viena. "A coalizão em Berlim apresenta uma imagem desoladora. Eles estão em desentendimentos entre si, e a aliança de três partidos pouco atraente é mantida apenas pelo receio dos eleitores. E então, logo antes das eleições, ocorreu o disturbador incidente em Solingen**. Ele expôs verdadeiras falhas e emoções que nem a ex-chanceler Angela Merkel nem seu sucessor Olaf Scholz compreenderam: as pessoas têm medo", prossegue. "As garantias e fatos do Chanceler estão encontrando cada vez menos resistência ao medo. Está incerto como Scholz sairá dessa situação ou reconstruirá a confiança."

"Enquanto o velho continente está à beira de uma possível guerra e um golpe de Estado, também está lidando com um adversário interno", escreve o italiano "La Repubblica". "Os sistemas institucionais europeus estão sendo infiltrados. Na Itália, França e agora cada vez mais abertamente na Alemanha." As raízes do putinismo estão começando a se firmar em países estruturados com uma sólida herança democrática. "O que ocorreu nas duas regiões alemãs é a última prova disso. O Kremlin agora tem seus megafones no coração da Europa. O presidente da Rússia conseguiu uma vitória política extraordinária e inquietante. O 'fascista' de extrema-direita AfD e a esquerda nostálgica, junto com outras formações europeias como o Rassemblement National na França ou a Lega na Itália, são suas bases na UE." A irresponsabilidade pelo conflito na Ucrânia está sendo disfarçada por uma aparente intenção tranquila.

"'Eles se sentem como alemães de segunda classe'"

"Da confusão das duas eleições estaduais, surge um país diferente, uma Alemanha diferente", escreve o italiano "Corriere della Sera". Em Erfurt e Dresden, uma maioria da população está confiando suas frustrações e desilusões a duas partidos populistas, "o partido de extrema-direita nacionalista e xenofóbico AfD, assim como o híbrido neo-peronista partido BSW, filho político de Sahra Wagenknecht, que combina pacifismo pró-russo, estatismo econômico e políticas anti-imigração duras", prossegue. "O resultado verifica que, 34 anos após a reunificação e apesar de bilhões de euros investidos na antiga RDA, uma maioria da população nos dois estados federais não tem lealdade aos partidos tradicionais. Eles não aprovam suas decisões, não compreendem seus códigos, talvez nem mesmo compartilhem sua concepção de democracia. Eles se sentem como alemães de segunda classe ou, ainda pior, estrangeiros em seu próprio país."

O Wall Street Journal de Nova Iorque comenta sobre as eleições estaduais: "(...) Os resultados das eleições parlamentares em Saxônia e Turíngia no domingo (...) adicionam um choque adicional a um continente já instável devido ao declínio dos partidos tradicionais e o surto de insurgentes. (...)" O problema maior é o que o surto conjunto do AfD e do BSW indica sobre o colapso dos partidos governantes na Alemanha. "Ele confirma o que as pesquisas nacionais têm indicado por mais de um ano: os eleitores estão cansados de Olaf Scholz e de uma coalizão que não consegue gerenciar a imigração e está se apegando às metas climáticas Despite mounting and palpable economic harm." Isso deixa apenas os democratas cristãos (CDU e CSU da Baviera) como a alternativa principal aos insurgentes. "Não se pode culpar os eleitores alemães por ficarem agitados com seus partidos governantes disfuncionais. A culpa é dos políticos estabelecidos que estão se movendo muito devagar e olhando para dentro enquanto a frustração dos eleitores aumenta."

O suíço Tages-Anzeiger observa: "Broad majorities in eastern Germany do not desire to slow down irregular immigration, but halt it - and the supply of weapons to Ukraine as well. Both issues account for the triumph of the right-wing extremist AfD and the new populist 'cross-front' group led by Sahra Wagenknecht. Together, they capture nearly half of all votes in Thuringia." Both have succeeded in channelling the dissatisfaction with the government in Berlin to their advantage - more effectively than the main opposition party in Germany, the CDU. "Nevertheless, it also belongs to the winners. Unlike the AfD, which remains isolated in its extremism, the CDU is the last party of the broad center, around which governments can still be formed in such conservative regions: in Saxony, Minister President Michael Kretschmer manages well against the AfD, in Thuringia Mario Voigt waves from the state chancellery - with challenging coalition negotiations to follow." For the SPD, the Chancellor's party, the first election day in the east is a disaster. "If the Social Democrats also crumble in Brandenburg in three weeks and their Minister President Dietmar Woidke loses power there, Chancellor Olaf Scholz's position will also be vulnerable. In view of the federal elections in a year, a revolt by the party against him cannot be ruled out."

