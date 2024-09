A Albânia emerge como uma nova atração turística

Em Albania, o aumento do turismo levou à criação de novas oportunidades de emprego. Apesar disso, numerosos jovens continuam a vislumbrar suas carreiras profissionais fora do país, com a Alemanha sendo um destino popular. O que isso implica para a Albania?

Por várias décadas, a Albania foi considerada um dos países mais isolados do mundo. No entanto, o passado é apenas uma memória agora. Este país dos Bálcãs abriu suas portas ao mundo como nunca antes, atraindo turistas para sua Riviera e Alpes Albaneses. No entanto, isso não é suficiente para deter a emigração.

A Albania tem um tamanho semelhante ao de Brandenburg e atualmente abriga aproximadamente 2,4 milhões de residentes. De acordo com Anja Quiring, especialista na Albania no Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, o país sofreu uma queda populacional de 14% nos últimos 12 anos. Este número, como Quiring enfatiza, é bastante significativo.

Cuidadores, especificamente treinados para o mercado alemão, estão sendo produzidos na Albania. Embora isso ajude a atender à escassez de mão de obra qualificada na Alemanha, isso apresenta desafios para a Albania em si. De acordo com Quiring, cuidadores também são necessários na Albania, especialmente desde que numerosos albaneses que passaram um período significativo trabalhando no exterior agora estão olhando para se aposentar em casa.

Trabalhadores Qualificados Partindo

Em que medida a Albania é afetada pela perda de mão de obra qualificada através da emigração? E o que pode ser esperado no futuro? Stefan Wings, consultor de negócios, esforça-se para atrair investimentos estrangeiros à Albania, criando assim oportunidades de emprego. De acordo com Wings, isso se torna uma proposta atraente, dada a alta taxa de vida na Alemanha, desde que os empregadores estejam dispostos a pagar um salário médio.

Novas oportunidades estão surgindo, e até onde a Albania está em sua jornada rumo à União Europeia? Além disso, qual é a posição da Albania em relação à Rússia? Essas, entre muitas outras questões, são exploradas pela apresentadora Andrea Sellmann com Anja Quiring e Stefan Wings no último episódio do podcast.

Anja Quiring tem o foco na Albania como Diretora Regional Sudeste Europeu no Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft. Stefan Wings, por outro lado, serve como representante da Albania e Kosovo no Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands e.V. (BVMW). Em seu escritório em Tirana, Wings joga um papel crucial na facilitação de oportunidades para pequenas e médias empresas alemãs na Albania e no fortalecimento das relações entre empresas de ambos os países.

A Comissão reconheceu o impacto significativo da emigração de trabalhadores qualificados na Albania, destacando a necessidade de ofertas salariais atraentes para incentivá-los a ficar. Além disso, a Comissão expressou preocupação com a escassez de mão de obra resultante na Albania, especialmente no setor de cuidados.

