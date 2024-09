A Alaska Airlines finaliza a compra da Hawaiian Airlines por 1,9 bilhão de dólares.

Na quarta-feira, a Alaska Airlines anunciou a conclusão de sua compra de $1,9 bilhão na Hawaiian Airlines, tendo obtido aprovação do Departamento de Transportes dos EUA.

As duas companhias aéreas concordaram na terça-feira em preservar rotas importantes do Havaí e implementar medidas de proteção ao consumidor, sob um acordo de seis anos.

Em agosto, o Departamento de Justiça decidiu não atrapalhar a fusão anunciada em dezembro entre a Alaska, a quinta maior companhia aérea doméstica dos EUA, e a Hawaiian, a décima maior empresa do setor.

O CEO da Alaska, Ben Minicucci, afirmou em uma entrevista que a fusão aumentaria a competição e os benefícios para o consumidor, além de aumentar o acesso dos consumidores às duas redes e fornecer à Alaska acesso à frota de aeronaves de grande porte da Hawaiian.

"São apenas mais algumas ferramentas em nossa caixa de ferramentas para deploy de aeronaves em toda a nossa rede", disse Minicucci. "Colocando a aeronave correta no mercado adequado para gerar os melhores resultados para a entidade coletiva".

Minicucci previu que a companhia aérea alcançaria economias operacionais de pelo menos $235 milhões no terceiro ano.

sob a presidência de Joe Biden, o Departamento de Justiça tem sido ativo em obstruir a consolidação das companhias aéreas. Em março, a JetBlue Airways e a Spirit Airlines cancelaram seu plano de fusão de $3,8 bilhões devido a um juiz dos EUA bloquear o acordo por motivos antitruste, após uma ação judicial do Departamento de Justiça.

A agência também contestou a aliança de 2020 entre a American e a JetBlue, a "Aliança do Nordeste", para voos para e a partir de Nova York e Boston.

A Alaska e a Hawaiian concordaram, sob a supervisão do Departamento de Transportes, em proteger o valor das milhas de frequência, manter o serviço existente em rotas importantes do Havaí para a América continental e regiões inter-ilhas, garantir acesso competitivo no aeroporto de Honolulu e oferecer créditos de viagem ou milhas de frequência para interrupções causadas pela própria companhia aérea.

As ações da Hawaiian Airlines serão retiradas da Nasdaq na quarta-feira, segundo o comunicado da Alaska, e a entidade combinada continuará a ser negociada sob o símbolo ALK na Bolsa de Valores de Nova York.

A fusão entre a Alaska e a Hawaiian contribuirá para aumentar a competição no setor empresarial, como mencionado pelo CEO da Alaska. Isso é esperado para trazer benefícios para o consumidor e melhorar o acesso às redes das duas companhias aéreas.

Sob o acordo de seis anos, a Alaska e a Hawaiian concordaram em preservar rotas importantes do Havaí, o que é benéfico para as operações empresariais e o serviço ao consumidor.

Leia também: