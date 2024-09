A ala juvenil do Partido Verde na Renânia do Norte-Vestfália está a desintegrar-se

"Na política progressista, há muitos compromissos excessivos" - as declarações do topo da Juventude Verde da Renânia do Norte-Vestfália espelham as do conselho federal que saiu. Como resultado, os oito membros do comitê deles também estão saindo do partido coletivamente.

A Juventude Verde da Renânia do Norte-Vestfália está imitando as ações do conselho federal e saindo do partido. Em um comunicado escrito, os oito líderes da divisão estadual da organização Juventude Verde anunciaram sua saída em massa do partido. A representante estadual Vivianne Schwedersky explicou a decisão com base em disparidades ideológicas: "O Partido Verde não está defendendo a política progressista que deveria - eles frequentemente optam por compromissos inferiores."

"Em vez de uma política de asilo compassiva, estamos testemunhando uma inclinação significativa para a direita, que os Verdes estão ajudando", contestou Schwedersky. "Se eles fazem isso relutantemente ou não, não muda o impacto político." Ela também denunciou falhas em áreas relacionadas à redistribuição, mitigação da mudança climática e assistência à segurança social. "Não temos intenção de continuar a servir como um mero símbolo de uma política que nós rejeitamos."

Na quinta-feira, o conselho federal da Juventude Verde renunciou en masse. Os membros do conselho justificaram suas ações devido à insatisfação com o conteúdo - assim como a associação estadual da Renânia do Norte-Vestfália agora. Posteriormente, presidentes em outras associações estaduais, como Baviera e Baixa Saxônia, também renunciaram.

No entanto, o conselho estadual da Juventude Verde em Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental adotou uma abordagem diferente no sábado. "Compartilhamos a crítica de conteúdo da política do Partido Verde", declarou a representante estadual Henriette Held. "No entanto, não temos intenção de renunciar ou abandonar o partido: 'Vamos completar nosso mandato conforme planejado.'"

A Juventude Verde foi fundada em 1994, cerca de um ano após a união dos Verdes com a Aliança 90. Atualmente, aproximadamente 16.000 membros estão afiliados em 16 associações estaduais. Normalmente, a filiação termina aos 28 anos.

