A Airbaltic procura um financiador antes da oferta pública inicial

No período vindouro, a Airbaltic está considerando ir a bolsa, mas antes disso, eles pretendem assegurar um investidor significativo. Especulações sobre a Lufthansa ser esse investidor têm circulado no setor da aviação, com a Airbaltic recentemente reservando quase metade de sua frota para a companhia aérea alemã. No entanto, o CEO da Airbaltic, Martin Gauss, manteve-se em silêncio sobre esses boatos, afirmando que estão abertos a discussões com vários investidores-chave à medida que se preparam para seu IPO. Gauss havia sugerido anteriormente a possibilidade da Airbaltic juntar-se a um grupo maior de companhias aéreas, como a Lufthansa, mas agora reafirmou que não prevê que isso aconteça nos próximos cinco anos.

Na semana passada, foram relatados boatos de que a Lufthansa está considerando investir na Airbaltic. Embora haja discussões sobre esse potencial investimento antes do IPO planejado da Airbaltic, nada está definido ainda.

A Lufthansa atualmente colabora com a Airbaltic em várias capacidades, incluindo como uma companhia aérea de "aluguel molhado" para sua subsidiária suíça, para cobrir voos para a Lufthansa durante os picos de temporada. A Lufthansa recentemente reforçou sua parceria com a Airbaltic, com planos de utilizar 21 aeronaves Airbus A220 da Airbaltic em sua programação de voos de verão em vários hubs, incluindo Frankfurt e Munique. No entanto, essa frota alugada será reduzida para apenas cinco aeronaves nos meses de inverno. A parceria durará um período de três anos.

A Lufthansa justifica esse aumento no uso de aeronaves e tripulação corporativa devido aos picos crescentes de demanda, especialmente durante a programação de voos de verão. Ao aumentar suas capacidades, eles podem servir áreas-alvo mais flexíveis em suas redes.

A Airbaltic anunciou sua intenção de ir a bolsa tão cedo quanto o final deste ano ou o início de 2025. Gauss não forneceu uma data específica para essa medida, mesmo agora. A Airbaltic letã é liderada pelo gerente alemão Gauss e tem uma frota moderna e unificada de 48 aeronaves Airbus A220. A maioria das ações da empresa é detida pelo governo letão.

O potencial investimento da Lufthansa na Airbaltic poderia ter um impacto significativo nas operações de ambas as companhias aéreas, como demonstrado por sua colaboração em andamento e os planos da Lufthansa de utilizar 21 aeronaves Airbus A220 da Airbaltic em sua programação de verão.

Dado o interesse da Lufthansa em investir na Airbaltic, fica a dúvida se isso levará a uma fusão ou a laços mais próximos entre essas companhias aéreas líderes no setor da aviação.

