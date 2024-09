A agressão na Síria parece estar a ganhar força.

Na Síria, o conflito em andamento desde 2011 está mostrando sinais de intensificação novamente. De acordo com Paulo Pinheiro, presidente da Comissão de Inquérito da ONU para os Direitos Humanos na Síria, falando em Genebra, há ondas recentes de confrontos surgindo. Ele apresentou o último relatório durante essa reunião, que a comissão entregou ao Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Pinheiro destacou os recentes confrontos no nordeste da Síria entre as Forças Democráticas da Síria (FDS), lideradas predominantemente por curdos, e tropas do governo, tribos árabes e milícias apoiadas pelo Irã. As FDS recebem apoio dos EUA.

O relatório menciona um aumento nos ataques israelenses a alvos sírios após o ataque terrorista de 7 de outubro e o início da guerra na Faixa de Gaza. Milícias iranianas foram alvo desses ataques, que provocaram represálias contra bases americanas, desencadeando respostas militares dos EUA.

O relatório da comissão abrange incidentes entre 1º de janeiro e 30 de junho. Durante esse período, um total de seis países engajaram-se em operações militares lá, incluindo os EUA, a Rússia e a Turquia.

Tropas do governo no noroeste supostamente utilizaram muniçõescluster proibidas internacionalmente. Pelo menos 150 pessoas, metade delas mulheres e crianças, perderam a vida ou ficaram feridas como resultado. Isso pode constituir crimes de guerra, sugeriu a comissão. Forças turcas atingiram turbinas de usina e instalações médicas em ataques aéreos no nordeste. Ambos os atos são ilegais.

A comissão acusou o governo de tortura no tratamento de prisioneiros. Além disso, expressou descontentamento com o fato de as FDS, lideradas por milícias curdas, terem mantido quase 30.000 menores em condições precárias em campos por anos devido a suspeitas de que seus pais apoiavam o grupo terrorista Estado Islâmico (EI).

