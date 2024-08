- A agressão de Putin no Donbass está a enfraquecer significativamente a linha defensiva da Ucrânia no sector oriental.

O conflito nas regiões do leste ao longo do ano não foi benéfico para uma Ucrânia livre. Os russos pressionaram fortemente em vários lugares, mas os ucranianos mantiveram-se firmes – no entanto, acabaram por ter de ceder algumas posições. Os russos sofreram baixas significativas e seu progresso foi lento. Em termos militares, poderia-se dizer que Kyiv trocou território por tempo e vidas, se os relatórios de Kyiv sobre as baixas russas forem verdadeiros.

Esta estratégia provou ser enganosa em fevereiro com a queda da cidade fortificada de Avdiivka. Em uma retirada apressada, apenas uma parte das tropas conseguiu escapar do cerco. Muitos soldados foram capturados ou mortos enquanto tentavam cruzar os campos. Aqui, o poder total dos ataques aéreos russos de precisão foi exibido. Mais de 100 bombas de precisão choveram sobre os defensores.

Após isso, a frente ucraniana começou a desmoronar. Kyiv tinha cada vez menos energia para contra-ataques agressivos, enquanto os russos refinavam suas táticas. Seu avanço pode não ter sido rápido, mas a situação das forças ucranianas parecia cada vez mais sombria. Apesar da resistência sustentada, eles foram forçados a recuar.

A situação piorou ainda mais ao longo de agosto com a frente desintegrando-se. Três cidades cruciais estavam sob ameaça imediata: Chasiv Yar, Toretsk e Pokrovsk. Kyiv foi incapaz de deter os russos devido à falta de soldados e equipamento. Este problema existia há algum tempo, mas desde a Batalha de Kursk, tinha se tornado significativamente pior. Partes das extensas linhas de frente estavam mal guarnecidas. Quando os russos encontraram resistência determinada de tropas de elite altamente motivadas, como nas torres de Toretsk, eles primeiro tentaram usar ataques aéreos de precisão. Se falhassem, eles miravam em outros lugares sem resistência ou onde encontravam tropas recém-contratadas. Conscritos inexperientes lutaram contra o combate corpo a corpo de pequenas unidades. Dessa forma, os russos contornaram as posições mais fortes dos ucranianos, que foram forçados a recuar.

Desde que as melhores unidades lutaram em Kursk, não havia forçaleft para uma defesa elástica. Antes, formações de elite haviam apoiado tropas regulares como uma brigada de incêndio durante os ataques russos. Agora, as contra-ataques foram reduzidas a ações em pequena escala. Às vezes, um tanque impedia os russos, às vezes um grupo de soldados de forças especiais. Eles conseguiram algum sucesso e conseguiram repelir alguns grupos russos – mas essas ações individuais não tiveram impacto duradouro.

No leste, o custo dos sucessos em Kursk está sendo pago. Putin não foi atraído. Até agora, poucos soldados foram retirados do leste e enviados para Kursk. Os russos mantiveram seu objetivo estratégico no leste em foco e estão inicialmente aceitando a ocupação ucraniana do território russo. O alto comando ucraniano afirma que os russos estão jogando suas últimas reservas na batalha no leste e que a crise logo acabará. No entanto, não há evidências para apoiar isso. Atualmente, os russos estão intensificando sua ofensiva.

Na área de Pokrovsk, blogueiros ucranianos relatam trincheiras vazias e posições abandonadas. Apenas drones e minas estão impedindo o avanço russo. Parece que até mesmo pilotos de drones estão sendo enviados para a frente para preencher as lacunas. Há relatórios de que comandantes regionais não estão relatando com precisão a situação real na frente. "A situação no setor de Pokrovsk já não é crítica, é catastrófica", diz o jornalista militar ucraniano Yuriy Butusov.

Não há falar em uma retirada caótica. As tropas restantes estão se retirando em direção às cidades, onde tentarão deter os russos em uma frente mais curta. Pelo menos em Torez, os russos já chegaram ao território real da cidade. Eles estão avançando em direção ao centro da cidade e contornaram a enorme prisão fortificada nas bordas orientais da cidade. Em Pokrovsk, os russos estão se aproximando da cidade mais rápido e a cercando pelo sul. De acordo com blogueiros russos, eles já capturaram a parte oriental do assentamento de Selydove após tomar a mina próxima e seu monte de rejeitos.

Até agora, os russos não capturaram Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk. No entanto, ainda não está claro se os ucranianos conseguiram estabelecer uma defesa estável em Torez e Pokrovsk. Se eles falharem, é possível que os russos tomem essas cidades relativamente rapidamente. Se Kyiv for capaz de controlar a crise atual, as cidades podem enfrentar o destino de Bachmut ou Avdiivka – destruição total. Dado o ímpeto russo e a atual fraqueza das forças ucranianas, não se espera uma batalha defensiva prolongada.

Três cidades decidirão a Batalha pelo Donbass. Pokrovsk é onde convergem as principais linhas de suprimento da frente ucraniana do Donbass. Com esse avanço russo agora a menos de doze quilômetros de distância, a cidade já não pode funcionar como um centro logístico. Essa ameaça às linhas de suprimento coloca em risco toda a frente no leste. Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk protegem a cadeia de cidades de Sloviansk a Kostiantynivka. Essas grandes cidades são a última linha de defesa de Kyiv no leste. Se os russos ganharem o controle de Chasiv Yar, Torez e Pokrovsk, eles terão uma posição superior para romper essa linha em uma ofensiva posterior.

É desafiador deter o avanço russo sem reforçar significativamente nossas forças de infantaria, artilharia e tanques. A questão é se Kyiv possui reservas suficientes para fortalecer o Donbass e continuar com a campanha de Kursk. Se Kyiv precisar transferir tropas do norte para restaurar a ordem no leste, a ofensiva de Kursk pode ser considerada um fracasso em essência.

Apesar da importância estratégica de Pokrovsk, as forças ucranianas têm enfrentado dificuldades para manter uma defesa sólida devido à falta de tropas e recursos. Outras cidades, como Chasiv Yar e Torez, também estão sob ameaça, e sua queda poderia significativamente enfraquecer a posição de Kyiv no leste.

Diante desses desafios, o alto comando ucraniano continua a procurar maneiras de fortalecer suas defesas e prevenir uma possível avanço russo. No entanto, a questão de saber se eles têm reservas suficientes para fornecer reforços ao leste sem comprometer outras iniciativas estratégicas permanece uma preocupação maior.

