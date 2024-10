A Agência Internacional de Aplicação da Lei alerta para uma possível vitória da máfia sobre as autoridades alemãs

A comunidade global de aplicação da lei está emitindo um alarme: sindicatos criminosos estão aumentando seu poder. Esses grupos organizados agora têm a capacidade de potencialmente "desestabilizar nações estabelecidas", incluindo países industrializados na Europa. O tráfico ilegal de drogas continua sendo a principal fonte de renda, com batalhas territoriais relatadas em certas regiões da Alemanha.

O chefe da Interpol, Jürgen Stock, que está prestes a deixar seu cargo após um mandato de dez anos em novembro, está expressando preocupações sobre organizações criminosas ativas globalmente. "O mundo corre o risco de perder a batalha contra o crime organizado transnacional", afirmou Stock. A capacidade desses grupos de "até mesmo desestabilizar nações industrializadas" atingiu um novo patamar, acrescentou ele.

Stock mencionou o brasileiro Valdecy Urquiza como o provável sucessor. A Interpol é a maior organização policial do mundo, composta por 196 estados-membros e coordenando a cooperação internacional da polícia.

Stock enfatizou que organizações criminosas anteriormente regionais agora expandiram suas operações para todos os continentes. "Eles foram globalizados, operando como corporações globais", disse o oficial superior, destacando seus "recursos sem precedentes" para atividades como tráfico de pessoas e armas.

A cocaína continua sendo um problema significativo

No entanto, a principal fonte de renda continua sendo o tráfico ilegal de drogas, especialmente cocaína. Este problema está se tornando cada vez mais proeminente em nações da Europa Central, incluindo a Alemanha. "Estamos lidando com uma ampla gama de drogas no mercado criminoso. Mas, no momento, a cocaína está se mostrando um problema maior", acrescentou Stock.

Apesar das apreensões recorde de drogas nos portos de Antuérpia, Roterdã e Hamburgo, os preços e a disponibilidade nas ruas permaneceram inalterados - uma clara indicação de um suprimento abundante. Estimativas sugerem que as agências de aplicação da lei só conseguem apreender cerca de 15-20% de todas as importações de drogas.

Isso é problemático devido à presença crescente de fentanil sintético em drogas. "Estamos vendo isso penetrar nos mercados europeus", diz o chefe da Interpol. O fentanil é considerado mais perigoso que outras drogas, com especialistas sugerindo que é cerca de 50 vezes mais forte que a heroína. Uma dose potencialmente letal é considerada ser de apenas 2 miligramas.

"As autoridades portuárias estão claramente comprometidas"

O fentanil contribuiu para um sério problema de drogas nos Estados Unidos, levando a dezenas de milhares de mortes. De acordo com um instituto nacional dos EUA que se concentra no abuso de drogas, mais de 70.000 pessoas morreram de overdoses relacionadas ao fentanil apenas em 2021.

De acordo com Stock, a cocaína tem origem principalmente em cartéis da América do Sul, especialmente na Colômbia, Peru e Bolívia. É transportada em navios em portos como Guayaquil, no Equador. "A partir daí, o mercado se torna altamente flexível", explicou Stock. Esta droga altamente lucrativa chega à Europa por várias rotas, resultando em um preço de rua de cerca de 70-90 euros por grama.

Uma das rotas leva através da instável África Ocidental, com drogas chegando eventualmente à África do Norte e à região do Mediterrâneo. Um desafio significativo nesses portos, incluindo os europeus, é o nível de corrupção, frequentemente relatado por chefes de polícia locais. "O fluxo de drogas só pode ser explicado pelo fato de que as autoridades portuárias e quem trabalha lá estão claramente comprometidas", disse Stock.

"Há também relatórios da Alemanha"

Nessa rota, o tráfico de drogas frequentemente resulta em violência. Da mesma forma, a fase final do fornecimento ilegal envolve vendas na rua, levando a disputas territoriais entre gangues locais. "E porque é tão lucrativo, eles também lutam por seu território nessa fase", disse Stock, citando exemplos como a Suécia, a Bélgica e os Países Baixos. "Mas há também relatórios da Alemanha, indicando que esse conflito começou, pelo menos em partes do país", acrescentou ele.

Para combater essa ameaça, Stock defende uma cooperação aprimorada entre as agências nacionais de aplicação da lei. Ele sugere se concentrar em alvo

