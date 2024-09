A agência federal confirma a investigação sobre RFK Jr. e o cadáver da baleia.

Em uma reunião de sábado, Kennedy revelou durante um evento de campanha no Arizona que havia sido notificado pelo Serviço Nacional de Pesca e Vida Marinha, uma agência sob a égide da NOAA, de uma investigação em andamento relacionada a um incidente ocorrido há duas décadas envolvendo ele recuperando um espécime de baleia morta.

Mais tarde, na segunda-feira, um porta-voz da NOAA confirmou à CNN que Kennedy estava sendo investigado por esse incidente.

O porta-voz, seguindo o protocolo padrão da NOAA, recusou-se a comentar casos abertos.

O assunto voltou às manchetes após Kennedy ter encerrado sua campanha presidencial no mês passado, após a reaparição de uma entrevista de 2012 com a filha de Kennedy, Kathleen "Kick" Kennedy, publicada na Town & Country Magazine. Na matéria, Kick contou como seu pai usou uma serra elétrica para desprender a cabeça da baleia do seu cadáver na praia de Cape Cod e transportá-la para Nova York.

À medida que o artigo ganhava tração nas redes sociais, o Centro de Ação do Fundo para a Diversidade Biológica convenceu a NOAA a investigar as ações de Kennedy, citando o potencial prejuízo à pesquisa científica devido ao seu comportamento.

No mesmo sábado, Kennedy afirmou que escreveu uma carta à NOAA para contestar a investigação, alegando que a organização era responsável pela morte de vida marinha através da construção de "enormes parques eólicos offshore ao longo da costa leste".

Após a controvérsia, a investigação sobre as ações passadas de Kennedy tornou-se um tema significativo na política, com muitas pessoas questionando suas políticas ambientais. Em resposta à pressão pública, a investigação em andamento sobre o comportamento de Kennedy relacionado ao espécime de baleia morta tornou-se um assunto proeminente nos debates políticos.

Leia também: