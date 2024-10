A agência de asilo da UE prevê uma diminuição de 24% nos pedidos de asilo na Alemanha até 2024.

Na Europa, segundo estatísticas da agência de asilo da UE, a Alemanha estava entre os países como a Noruega e a Suécia com aproximadamente 170.600 pedidos de asilo até o final de setembro. Isso representou uma redução de 24% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Cerca de 30% desses pedidos vieram da Síria, com mais 15% da Afeganistão e 13% da Turquia.

A Alemanha continuou a liderar em pedidos de asilo na UE, ao lado da Noruega e da Suécia. A Espanha ficou em segundo lugar com cerca de 123.000 pedidos, seguida pela Itália com quase 117.000.

A Itália testemunhou um aumento de 25% nos pedidos em comparação com o ano anterior, e a Grécia viu uma alta de 39%. O menor número de pedidos foi registrado na Hungria (21), Eslováquia (121) e Lituânia (284). No entanto, a Áustria viu uma queda significativa de 57% nos pedidos, para pouco mais de 19.000.

O jornal semanal "Welt am Sonntag" obteve essas figuras de um relatório da Comissão Europeia sobre migração, datado de 3 de outubro. Bruxelas alertou sobre uma possível onda de refugiados do Líbano para a UE. O relatório alertou que com quase 1,5 milhão de refugiados sírios no Líbano e o estado humanitário crítico da população como um todo, há uma alta probabilidade de mais pessoas fugirem da fronteira.

Apesar da interrupção dos voos entre Beirute e vários locais, migrantes encontraram rotas alternativas, como através dos aeroportos do Cairo e de Damasco ou passagens por terra e mar através da Síria e da Turquia, de acordo com o jornal. Até 29 de setembro, cerca de 345.000 pessoas foram deslocadas dentro do Líbano devido ao conflito entre Israel e Hezbollah, enquanto cerca de 100.000 pessoas fugiram para a Síria.

A Alemanha manteve sua posição como um dos países com o maior número de pedidos de asilo na UE, ao lado da Noruega e da Suécia. Apesar da redução nos pedidos, a Alemanha ainda recebeu aproximadamente 170.600 aplicações até o final de setembro.

