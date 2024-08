A agência de aplicação da lei, BKA, relata um aumento de 30% nos incidentes criminais contra políticos.

Um relatório confidencial da Polícia Federal Criminal (BKA) revela um aumento significativo nos crimes contra políticos em 2023 em comparação com o ano anterior. O Partido Verde foi o alvo principal desses ataques. Apenas pouco mais da metade desses crimes foi investigada com sucesso pelas autoridades.

De acordo com esse relatório confidencial mencionado pela "Der Spiegel", os crimes motivados pelo ódio contra figuras políticas e autoridades aumentaram recentemente. Um total de 5388 incidentes criminais foram registrados, o que representa um aumento de 29,1% em comparação com 2022.

Segundo o relatório, a maioria desses casos envolveu comentários depreciativos, frequentemente feitos anonimamente pela internet. Vândalismo também foi um problema comum. No entanto, o número de crimes violentos caiu um terço, com 118 incidentes registrados em 2022. Em 2022, uma maioria ligeira dos incidentes criminais foi resolvida. No total, 3099 suspeitos foram identificados, com mais de 80% sendo do sexo masculino. Em aproximadamente 75% dos casos, as simpatias ideológicas do perpetrador não puderam ser especificadas, seja de esquerda ou de direita.

Políticos do Partido Verde sob frequentes ataques

Os políticos do Partido Verde sofreram o maior número de ataques motivados por razões políticas (1032 incidentes). Eles foram seguidos por membros da SPD (536), FDP (434), União (324) e AfD (222). No entanto, o relatório não especifica a afiliação política em cada caso criminal.

A presidente do Bundestag, Bärbel Bas, expressou sua preocupação com essa tendência, apesar da publicação das estatísticas da BKA. Ela disse ao "Das Parlament" que isso era particularmente problemático no nível local, o que levava a fewer individuals to participate in politics. "Should be evident: verbal disagreements, even intense ones, are part of politics," Bas stated. "However, if violence becomes a tool of political discourse, democracy would face a significant threat."

