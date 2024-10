A afirmação do governador Nagl: O desenvolvimento significativo da infraestrutura ferroviária é atualmente inatingível

Devido a anos de negligência em investimentos, há uma discussão em andamento sobre melhorar as condições na Deutsche Bahn. No entanto, com recursos limitados, fazer progressos significativos pode ser desafiador. O chefe da Infrago, a empresa de rede, descarta a possibilidade de grandes projetos de construção, afirmando que outras questões requerem atenção.

Quanto a grandes expansões e projetos de construção, o líder da empresa de rede da Deutsche Bahn (Infrago), Philipp Nagl, vê poucas oportunidades de crescimento. "Se já estamos lutando para manter nossas 33.000 quilômetros de trilhos, fica ainda mais difícil com cada quilômetro adicional", explicou Nagl ao "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ). Acima de tudo, a rede atual precisa de financiamento suficiente, enfatizou o gerente austríaco de 42 anos. Ele mencionou que o Plano Federal de Infraestrutura de Transporte sempre inclui mais projetos do que são executados no final.

Entre esses projetos estão empreendimentos substanciais, como o túnel de alta velocidade de Frankfurt, previsto para começar a ser construído nas décadas de 2030 e abrir nas décadas de 2040. Nagl não abordou isso diretamente. No entanto, ele destacou que construir novas trilhos, especialmente túneis, é caro de gerenciar: "Isso é frequentemente esquecido". Até a pró-ferroviária Suíça está atualmente debatendo isso intensamente. "É claro que realizamos projetos essenciais de expansão e construção nova", disse Nagl. Mas, para uma expansão rápida de capacidade, eles também estão confiando em medidas menores e de médio porte. Eles pretendem concluir mais de 200 deles até o final de 2027.

Discutindo a financiamento ferroviário questionável no médio prazo, Nagl disse que eles anteriormente garantiram fundos anualmente. Agora eles têm um plano de três anos. "Esperamos e antecipamos que possamos continuar nesse nível de financiamento em 2028 e 2029", disse Nagl. No entanto, isso é incerto no momento.

O atual estado da economia da Deutsche Bahn, com seu foco em manter a infraestrutura existente, deixa pouco espaço para grandes projetos de construção, como reconhecido pelo chefe da Infrago, Philipp Nagl. Os recursos limitados atribuídos à Deutsche Bahn podem apresentar desafios para fazer progressos significativos na melhoria da economia do sistema ferroviário.

