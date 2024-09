A AfDnee está a apostar em revelações surpreendentes.

Em eleições para as legislaturas estaduais na Turíngia, Saxônia e Brandemburgo, inúmeras pessoas estão votando no AfD. A organização Demopuk e.V. está tentando explicar por que esse partido é um problema, especialmente para seus próprios apoiadores.

Durante a campanha na Brandemburgo, havia cartazes confusos. Eles não sugeriam em quem votar, mas diziam claramente onde não marcar o voto. "Vote sim. #AfDnão" estava escrito neles.

Ao examinar os resultados das eleições na Brandemburgo, esse desejo foi parcialmente concedido, mas não completamente. A participação foi de 72,9%, a maior para qualquer eleição estadual na Brandemburgo. No entanto, 29,2% dos eleitores escolheram o AfD, tornando-o a segunda força mais poderosa no estado após o SPD (30,9%).

Por trás do AfD não está a associação de Frankfurt "Demopuk e.V. - Associação para a Promoção da Educação e Cultura Democráticas". Seu presidente, Philipp Jacks, continua convicto de que é certo se opor ao AfD após a eleição. "Nossa iniciativa foi estabelecida porque o AfD está ganhando força e opiniões estão se tornando mainstream que violam a Lei Fundamental e a humanidade", diz ele em uma entrevista ao ntv.de.

"Eu só queria, ..."

O conceito por trás da campanha publicitária, que ocorreu ao lado das eleições estaduais na Hesse, Turíngia, Saxônia e Brandemburgo, bem como nas eleições europeias, destinava-se a pessoas que queriam votar no AfD. Tratava-se de "explicar de forma simples e clara por que o AfD é um problema não apenas no sentido democrático, mas também para seus próprios apoiadores".

Logo antes da eleição, o presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW), Marcel Fratzscher, alertou sobre as consequências econômicas de um forte AfD. No "Neue Osnabruecker Zeitung", Fratzscher descreveu um "ciclo vicioso": onde há apoio particularmente forte ao partido de direita, trabalhadores qualificados e empresas muitas vezes se mudam. "A frustração daqueles que ficam cresce por sua vez." O AfD se beneficiaria de uma situação dessas.

O AfD não utiliza esse achado como tema publicitário, mostrando um funcionário fictício que, em 2026, percebe: "Eu não queria que estrangeiros tomassem meu emprego. Agora minha empresa está fechando porque não há trabalhadores." Ou outro tema, no qual um artesão fictício diz, em 2027: "Eu só queria que fewer estrangeiros viessem ao país. Agora eu não consigo encontrar aprendizes." Isso é acompanhado por checagens de fatos em um site que compara as declarações programáticas do AfD com fatos.

O objetivo é explicar com argumentos como os votos no AfD estão prejudicando a si mesmos, diz Jacks. Já em agosto de 2023, o DIW havia concluído em um estudo que pessoas que apoiam o AfD sofreriam mais com as políticas do AfD, "em quase todas as áreas de política".

Foi constatado no estudo do DIW que os eleitores do AfD são particularmente comuns em regiões rurais e economicamente desfavorecidas que estão sofrendo emigração e correm o risco de se tornar economicamente dependentes. Na Brandemburgo, um número alto de eleitores de primeira viagem e jovens escolheu o AfD, segundo análises do comportamento dos eleitores. Jacks vê consequências imediatas para esses grupos se o AfD de fato assumir a responsabilidade pelo governo, "porque empregos seriam perdidos e o AfD quer corroer os direitos dos trabalhadores".

Não é publicidade eleitoral convencional

A organização, que é financiada por doações, oferece modelos de cartazes e folhetos que interessados podem comprar pelo preço de custo. Nas duas semanas que antecederam a eleição na Brandemburgo, houve muitos pedidos desses itens, diz Jacks. "Não tenho um número total para a Brandemburgo, mas vendemos 250.000 folhetos pelo preço de custo nos últimos seis meses." A diferença em relação à publicidade eleitoral partidária é que as pessoas distribuem esses folhetos elas mesmas ou colocam os cartazes. A associação e seus membros já estão se preparando para as eleições federais no próximo ano. "Vamos continuar com certeza. A questão é como. Nos financiamos exclusivamente por meio de doações." Isso funcionou bem até agora. "No entanto, agora estamos enfrentando a decisão de saber se podemos continuar a fazer isso como uma associação completamente voluntária." Jacks e seus colegas de campanha esperam gerar novas doações para alcançar "financiamento estável e desenvolver novos temas para as eleições federais". Recentemente, o AfD teria encontrado uma maneira de enviar adesivos de graça.

**Mesmo que o objetivo original de esclarecer potenciais eleitores do AfD e encorajá-los a tomar uma decisão de voto diferente possa não ter sido alcançado, os iniciadores do AfD não veem os efeitos de seu trabalho. "Mesmo nas redes sociais, é muito difícil medir se você fez alguém pensar em um eleitor do AfD ou não, porque eles geralmente não compartilham ou curtem, mas esperamos que eles pensem sobre isso." No entanto, eles identificaram um segundo grupo-alvo, a saber, pessoas críticas que faltavam argumentos para discutir o AfD com seu entorno. "Temos a impressão de que alcançamos muitas pessoas e lhes proporcionamos argumentos, e que muitas pessoas são convencidas pela nossa ideia e se engajam." Jacks aponta para as grandes manifestações no início do ano, quando centenas de milhares saíram às ruas pela democracia. "Isso não mudou as taxas de aprovação para o AfD." É apenas uma parte da equação enfatizar os valores compartilhados. "A outra parte deve ser também nomear claramente o que aconteceria com o AfD no poder. E não apenas abstra

Nas próximas eleições para o Landtag de Hesse, a AfD planeja continuar sua campanha publicitária. Eles pretendem explicar por que votar na AfD não é no melhor interesse de seus apoiadores, citando um estudo do DIW que conclui que os apoiadores da AfD seriam os mais prejudicados pelas próprias políticas do partido.

Apesar de não poder mudar diretamente os votos nas eleições do Brandemburgo, a AfD acredita ter causado impacto. Eles acreditam ter fornecido argumentos a pessoas críticas que não tinham meios de discutir a AfD com seu entorno.

