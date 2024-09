Eleições administrativas locais em diversas regiões do estado - A AfD continua a identificar potenciais apoiantes dentro da "facção leal"

O AfD saxão identifica mais oportunidades dentro da "fração nacionalista" e busca capitalizar isso de forma mais eficaz nas próximas eleições. De acordo com o secretário-geral do AfD, Jan Zwerg, em uma eleição significativa com um confronto direto entre duas grandes partes, é crucial persuadir os eleitores a votar no partido com as melhores perspectivas. Além do AfD, votos também foram para o APSI e os Saxões Livres, sendo este último, assim como o AfD, rotulado como extremista de direita pela agência de inteligência doméstica.

O líder da CDU, Michael Kretschmer, parabenizou Zwerg pelo sucesso eleitoral. De acordo com Zwerg, o AfD sempre mantém linhas de comunicação abertas com a CDU e estabeleceu uma boa relação com eles. A Saxônia expressa o desejo de uma administração estável e conservadora, e uma união entre CDU e AfD poderia resultar em um governo extremamente estável. Suas visões coincidem consideravelmente, com áreas significativas de comum acordo.

O representante do AfD afirmou que os residentes da Saxônia se opõem à formação de uma barreira. Simultaneamente, ele mostrou disposição para tolerar um governo de coalizão composto por CDU e SPD.

Zwerg comemorou o resultado impressionante para o AfD. Eles ficaram em segundo lugar apenas atrás da CDU, garantindo 28 cadeiras diretas e 200.000 votos. No geral, eles estão satisfeitos, mas ainda há espaço para crescimento. "Há ainda recursos não explorados que podemos explorar - definitivamente da próxima vez." A "fração nacionalista" na Saxônia é proeminente.

A eleição para o Landtag foi uma vitória significativa para o AfD, já que eles ficaram em segundo lugar apenas atrás da CDU nas últimas eleições. Para capitalizar ainda mais esse sucesso, o AfD busca colaborar de forma mais eficaz com a CDU nas próximas eleições para o Landtag.

