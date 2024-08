- A aeronave atinge uma aterrissagem infeliz em pastagem aberta, deixando o piloto e o copiloto feridos.

No sul do Baixo Baviera, tanto o piloto quanto o copiloto sofreram ferimentos moderados após o acidente de um helicóptero. De acordo com testemunhas, o helicóptero estava voando a uma altitude de 15 metros acima de um campo, informaram as autoridades. Em seguida, numa quinta-feira, o helicóptero mergulhou repentinamente e capotou em um campo em Straßkirchen, no distrito de Straubing-Bogen.

O piloto, de 48 anos, e seu copiloto, de 65 anos, foram levados a um hospital após o acidente. O voo era particular, como esclareceu um porta-voz da polícia. O helicóptero havia decolado do aeroporto em Dingolfing.

A remoção dos destroços ocorrerá mais tarde no mesmo dia. Até então, o bombeiros garantirão que o helicóptero não pegue fogo. O helicóptero ficou completamente destruído.

A causa do acidente do helicóptero ainda é desconhecida. Um oficial de polícia responsável por acidentes aéreos iniciou as investigações, informaram as autoridades. A Agência Alemã de Investigação e Prevenção de Acidentes de Aviação também faz parte da investigação.

