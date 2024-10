A ADNOC propõe a aquisição da Covestro - Proposta de compra apresentada

O momento chegou: Covestro está prestes a ser adquirida pela Adnoc. O gigante do petróleo colocou uma oferta na mesa para a antiga subsidiária da Bayer. No total, a empresa com sede em Abu Dhabi está preparada para desembolsar aproximadamente 15 bilhões de euros pela empresa listada no DAX.

Após várias rodadas de negociações e investigações, a empresa de petróleo Adnoc de Abu Dhabi agora assumiu formalmente a especialista em plásticos Covestro. A antiga divisão da Bayer é avaliada em 14,7 bilhões de euros, incluindo dívidas. A Adnoc oferece 62 euros por ação. O preço foi divulgado antes da crítica do livro.

Após a conclusão do acordo, a Adnoc vai se subscrever a um aumento de capital da Covestro de cerca de 1,17 bilhão de euros, de acordo com o anúncio do comprador. A Adnoc vai funcionar como um "aliado confiável, de longo prazo e confiável" para a Covestro. A Covestro supostamente apoia e apoia a proposta de aquisição. A Adnoc vem perseguindo a empresa listada no principal índice alemão DAX desde o verão passado. A Covestro anunciou o início de negociações concretas no final de junho.

Em meados de 2015, a Bayer colocou sua antiga divisão de materiais, Material Science, na bolsa de valores sob o nome Covestro. A empresa é um dos maiores fabricantes de materiais poliméricos do mundo, que são utilizados em vários setores. Esses materiais são um componente vital na produção de revestimentos, adesivos e plásticos, entre outros produtos. Eles podem ser encontrados em colchões, assentos de carro, assim como em isolamento e pás de turbinas eólicas.

A Covestro gerou 3,7 bilhões de euros no segundo trimestre - ligeiramente menos que no ano anterior. No entanto, o resultado operacional (EBITDA) caiu aproximadamente 17% para 320 milhões de euros. A empresa opera quase 50 sites de produção em todo o mundo e emprega cerca de 18.000 pessoas, de acordo com suas próprias afirmações, com cerca de 7.000 delas na Alemanha.

Fundada em 1971, a empresa Adnoc é um grande produtor de petróleo e gás. A empresa também supervisiona uma rede de refinarias de petróleo e se aventurou em atividades de comércio e vendas. Recentemente, a empresa tem tentado ingressar no setor de produção química como nova fonte de receita com resultados variados.

