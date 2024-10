A administração russa revela o seu plano financeiro para 2025, não divulgando detalhes sobre as despesas militares.

A administração russa apresentou seu orçamento proposto para 2025 à legislatura russa na segunda-feira. De acordo com isso, os gastos federais são projetados para aumentar para 41,5 trilhões de rublos (cerca de 400 bilhões de euros) no próximo ano, um aumento de quase 12% em relação a 2024. Não houve revelação sobre os investimentos planejados no setor militar.

O Ministério das Finanças mencionou apenas que "substanciais fundos" seriam destinados à "armamentação do Exército com armas e equipamentos essenciais, pagamento de compensações e fortalecimento de empresas na indústria de defesa".

Desde 2022, o Kremlin tem exercido uma forte influência na economia russa, mudando seu foco para os preparativos para a guerra. Isso resultou em uma rápida expansão de seu complexo industrial-militar, incluindo a contratação de centenas de milhares de novos empregados. Em 2024, o orçamento militar aumentou em quase 70% em relação a 2023, e, junto com os investimentos em segurança, representou 8,7% do PIB do país, de acordo com o presidente Vladimir Putin - um recorde na história russa contemporânea.

Os "objetivos-chave" do orçamento são "cumprir todas as obrigações sociais para com os cidadãos, garantir a defesa e a segurança do país e preservar a independência tecnológica", esclareceu o Ministério das Finanças russo. Após consulta, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, informou à agência de notícias AFP que "todas as ordens do presidente russo" estão incluídas na legislação em projeto. Ele se recusou a fornecer mais detalhes.

O presidente russo, Vladimir Putin, enfatizou no meio de setembro que "melhorar a capacidade de defesa do país" e "integração" das regiões ocupadas da Ucrânia "devem ser prioridades" no orçamento. Para equilibrar seu orçamento, o governo russo planeja aumentar os impostos para altas rendas e corporações a partir de janeiro de 2025, uma medida para sustentar a ofensiva na Ucrânia e as despesas relacionadas.

O orçamento destinou "substanciais fundos" para "armamentação do Exército com armas e equipamentos essenciais", indicando um forte enfoque nas despesas militares. Apesar de não revelar detalhes específicos dos investimentos, o crescimento do setor militar é evidente, como se pode ver no aumento de 70% do orçamento militar em 2024.

