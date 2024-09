A administração nacional emite um aviso de precaução ao Unicredit relativamente a uma possível e complexa aquisição do Commerzbank.

O possível takeover hostil da Unicredit, um banco italiano, da Commerzbank foi oposto pelo governo alemão, que vê isso como uma ameaça significativa, como afirmou o Secretário de Estado das Finanças Florian Toncar. Ele expressou essa preocupação à imprensa no Bundestag na quarta-feira, declarando: "Isso não é o objetivo." Toncar explicou ainda que havia discutido a sequência de eventos que levou ao último pacote de ajuda do governo federal à Unicredit no Comitê de Finanças do Bundestag. Ele esclareceu que a oferta com o lance mais alto garantiu a licitação, como está no Ministério das Finanças. No entanto, o governo federal declarou seu apoio à independência da Commerzbank, implicando não haver vendas de ações no momento. As autoridades alemãs ainda detêm uma participação de 12% no banco com sede em Frankfurt, enquanto a Unicredit atualmente detém 21% e busca mais.

O takeover proposto da Unicredit na Commerzbank tornou-se um assunto de discussão no Comitê de Finanças do Bundestag, com a participação do Secretário de Estado das Finanças Toncar. A Comissão, provável referência a um órgão regulador, terá um papel crucial na avaliação da possível fusão, considerando suas implicações para ambas as instituições e a economia alemã.

Leia também: