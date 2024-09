A administração nacional adoptou um plano para promover o desenvolvimento de habitações ecológicas.

"Não se trata apenas de mais moradias, mas do tipo certo de moradias", afirmou a Ministra da Habitação Klara Geywitz (SPD). Esta nova iniciativa visa motivar a construção de habitações ambientalmente amigáveis e económicas, evitando o consumo excessivo de terreno, ao mesmo tempo que ajuda a estabilizar o sector da construção. No entanto, há controvérsia em torno da natureza direccionada do financiamento e do seu potencial impacto na redução dos preços das rendas.

A partir de Outubro, construtores e primeiros compradores poderão obter empréstimos subsidiados de até 100.000 euros por apartamento, sujeitos a determinadas condições. No lançamento, a taxa de juro para um empréstimo de 35 anos com uma taxa fixa de 10 anos ronda os 2,0 por cento. Também estarão disponíveis empréstimos com um prazo de 10 anos e uma taxa fixa de 10 anos a uma taxa de juro aproximada de 1,0 por cento. No entanto, apenas apartamentos modestos que cumpram os padrões fundamentais e não tenham características luxuosas se qualificarão para financiamento. Isto é assegurado através de restrições aos custos máximos de construção e limites de área bruta, o que leva a um limite de 85 metros quadrados para grandes apartamentos de quatro quartos. O governo federal não tem autoridade para dititar a ocupação ou fixar os preços das rendas para as moradias subsidiadas.

Outra condição é o cumprimento da construção amiga do clima, avaliada através do estudo das emissões ao longo do ciclo de vida da propriedade, incluindo ambas as fases de construção e utilização. Isto pode ser alcançado através do uso de materiais de construção sustentáveis, soluções de aquecimento, iluminação e ventilação. A partir de Janeiro, projectos que demonstrem uma excepcional amigabilidade ao clima serão premiados com uma subsídio adicional e quantias de empréstimo mais elevadas.

O Ministério da Habitação estima que entre 100.000 a 150.000 apartamentos ou casas unifamiliares poderão beneficiar do financiamento. Isto coloca esta nova iniciativa em destaque como uma das opções de financiamento mais substanciais actuais para a construção residencial. Os construtores também podem utilizar uma ferramenta de cálculo online para determinar se o seu projecto se qualifica para assistência financeira.

