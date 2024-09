A administração Merz fixa um limite para concessões de asilo até terça-feira.

Chanceler Olaf Scholz (SPD) precisa utilizar seus poderes executivos em relação às objeções e informar os céticos dentro de sua aliança: "Isso pode ser alcançado, nós faremos acontecer." Merz enfatizou: "Então temos uma reunião marcada para a próxima quarta-feira, e podemos mergulhar nisso durante o Bundestag na semana seguinte." Isso é considerado a mão estendida da União.

No dia anterior, delegados da União e oficiais do governo engajaram-se em discussões sobre a implementação colaborativa de uma ampla reforma da legislação de refugiados e imigração, com o objetivo de reduzir a imigração ilegal. O catalisador para esse plano foi Merz após o ataque em Solingen.

A União está impondo rejeições na fronteira como pré-requisito para uma reforma colaborativa. O governo federal concordou com um exame legal. No entanto, Merz expressou sua insatisfação com essa medida. "Não há necessidade de mais exames; uma decisão deve ser tomada", disse o líder da CDU.

Merz expressou seu desdém pelo formato das consultas de refugiados do dia anterior com sarcasmo: De fato, a União havia sugerido um círculo pequeno e levou quatro representantes de ambos os governos federal e estadual para a reunião. No entanto, o governo federal "apareceu com 50 pessoas", Merz observou.

"Sua desconfiança é tão profunda que eles precisam se apresentar em força total apenas para engajar em um diálogo razoável com a oposição", disse Merz, observando a coalizão do tráfego de luz. "Todos tiveram que sentar para monitorar o outro", ele continuou. "Eles realmente acreditam que um acordo pode ser alcançado em um grupo tão grande?" Merz acrescentou.

Merz propôs uma possível solução para a reforma legislativa de refugiados, sugerindo que o governo federal deveria se concentrar em tomar decisões em vez de realizar mais exames para rejeições na fronteira. Nesse contexto, ele expressou suas preocupações sobre o excesso de representantes do governo em reuniões de consultas de refugiados, sugerindo que uma presença tão grande pode criar um ambiente que possa atrapalhar o diálogo produtivo e o acordo. Isso pode potencialmente abrir caminho para abordar a situação dos solicitantes de asilo de forma mais eficaz.

