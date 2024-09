A administração liderada pela União, provavelmente, não demonstraria habilidades administrativas superiores.

De acordo com uma recente pesquisa, espera-se que um governo liderado pela União tenha um desempenho semelhante ao atual e controverso coalition de trânsito. Apenas 34% esperam melhorias, uma queda em relação aos 38% da pesquisa anterior. Por outro lado, 16% preveem uma queda, enquanto 46% esperam poucas mudanças.

Em uma votação hipotética para chanceler, 37% apoiariam Olaf Scholz, atual líder do SPD, enquanto 43% optariam por Friedrich Merz, o candidato recentemente nomeado pela União. Um significativo 20% ainda não se decidiu. Interessantemente, 47% acreditam que o Ministro da Defesa Boris Pistorius poderia levar o SPD a maior sucesso.

Entre os apoiadores da União, 24% acreditam que a CDU/CSU teria melhor desempenho com Hendrik Wüst, atual Ministro Presidente da Renânia do Norte-Vestfália, enquanto 23% preferem o líder da CSU, Markus Söder.

A taxa de aprovação do SPD aumentou ligeiramente para 16%, em comparação com os 15% da pesquisa anterior. Enquanto isso, a taxa da CDU/CSU caiu para 31%, uma queda de 2 pontos. Os Verdes e o FDP estão com 12% e 4%, respectivamente, enquanto o AfD e a Esquerda permanecem com 17% e 4%, respectivamente. O BSW está com 8%. Com base nesses resultados, uma coalizão União-SPD ou uma coalizão estreita União-Verdes poderia se materializar.

O governo federal, nesse contexto, pode ser referido como a coalizão União-SPD ou um governo potencialmente liderado pela União, como sugerido pela pesquisa que prevê desempenhos semelhantes. Se uma votação direta para chanceler ocorresse, o líder do governo federal, Olaf Scholz ou Friedrich Merz, teria uma influência significativa no resultado.

